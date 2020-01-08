私醫稱診所小難隔離病人 防護中心：白車短時間接走

【明報專訊】衛生防護中心要求私家醫生及私家醫院通報武漢不明肺炎懷疑個案時，須聯絡衛生署安排病人轉送至公立醫院，並在病人等候轉送期間實施感染控制措施。但私家醫生稱診所面積小，難做隔離。衛生防護中心表示，救護車會於短期間內接走病人。
憂無權強制病人留診所
此外，法院明日將審理政府就《禁蒙面法》上訴，食衛局長陳肇始回應稱這法例與公共衛生措施無牴觸。被問港府決定不派員上武漢了解疫情還是內地不容許，陳肇始無正面回應，僅說武漢正忙於處理疫情，「如我們想面對面溝通、爭取更多資料，要與內地保持溝通，看何時適合」。本報獲悉，本港有科學家團隊曾提出義務到武漢或北京助當地政府，但至今未獲內地邀請。
香港西醫工會會長楊超發說，修例後為審慎起見，當私家醫生遇到病人發燒和曾到武漢，即使其徵狀輕微亦會呈報，相信呈報個案會增加。楊超發關注部分私家醫生診所面積只有約100平方呎，僅有診症室和等候區，無法在病人等候轉送期間隔離，或增診所內其他病人的感染風險；加上私家醫生無權強制病人留在診所，可能有私家醫生勸相關病人直接到公院求醫。他又要求在公院設立「武漢（不明肺炎）診所」專門處理懷疑個案。
郭家麒不滿未要求武漢旅客填表
本身是醫生的公民黨議員郭家麒稱，現時未清楚武漢個案的病原，對於如何確定和排除病人與武漢病例相關、病人接觸者是否要隔離，以至何時停止隔離病人都缺清晰準則，相信將會帶來很多爭拗。他亦不滿港府未有針對武漢來港旅客要求填寫健康申報表。
衛生防護中心總監黃加慶昨日稱，私家醫院通知中心後，救護車會於短期間內接走病人，其間應讓病人戴口罩，如情况容許應將病人隔離在一房間內；社署亦可為病人提供協助。醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，醫管局早前開會檢視，暫無需要開指定門診，但若日後有需要，普通科門診可隨時轉為專治理武漢不明肺炎的門診。陳肇始昨日稱，康文署已做相應準備，度假營可在有需要時隨時作隔離之用。
本港至昨日累計30宗武漢相關的呈報個案中，其中5宗由私家醫院或醫生呈報。聖保祿醫院承認該院近期曾呈報一名病人。