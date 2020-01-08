私醫稱診所小難隔離病人 防護中心：白車短時間接走

憂無權強制病人留診所

此外，法院明日將審理政府就《禁蒙面法》上訴，食衛局長陳肇始回應稱這法例與公共衛生措施無牴觸。被問港府決定不派員上武漢了解疫情還是內地不容許，陳肇始無正面回應，僅說武漢正忙於處理疫情，「如我們想面對面溝通、爭取更多資料，要與內地保持溝通，看何時適合」。本報獲悉，本港有科學家團隊曾提出義務到武漢或北京助當地政府，但至今未獲內地邀請。

香港西醫工會會長楊超發說，修例後為審慎起見，當私家醫生遇到病人發燒和曾到武漢，即使其徵狀輕微亦會呈報，相信呈報個案會增加。楊超發關注部分私家醫生診所面積只有約100平方呎，僅有診症室和等候區，無法在病人等候轉送期間隔離，或增診所內其他病人的感染風險；加上私家醫生無權強制病人留在診所，可能有私家醫生勸相關病人直接到公院求醫。他又要求在公院設立「武漢（不明肺炎）診所」專門處理懷疑個案。

郭家麒不滿未要求武漢旅客填表

本身是醫生的公民黨議員郭家麒稱，現時未清楚武漢個案的病原，對於如何確定和排除病人與武漢病例相關、病人接觸者是否要隔離，以至何時停止隔離病人都缺清晰準則，相信將會帶來很多爭拗。他亦不滿港府未有針對武漢來港旅客要求填寫健康申報表。

衛生防護中心總監黃加慶昨日稱，私家醫院通知中心後，救護車會於短期間內接走病人，其間應讓病人戴口罩，如情况容許應將病人隔離在一房間內；社署亦可為病人提供協助。醫管局質素及安全總監鍾健禮表示，醫管局早前開會檢視，暫無需要開指定門診，但若日後有需要，普通科門診可隨時轉為專治理武漢不明肺炎的門診。陳肇始昨日稱，康文署已做相應準備，度假營可在有需要時隨時作隔離之用。

本港至昨日累計30宗武漢相關的呈報個案中，其中5宗由私家醫院或醫生呈報。聖保祿醫院承認該院近期曾呈報一名病人。