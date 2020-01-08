修例今起須呈報 拒檢疫者可囚6月 不明肺炎公院隔離 醫護憂超負荷

懷疑個案會集中由公立醫院處理，但未屆冬季流感季節，公院病牀已爆，需在洗手盆位置加牀，有醫護憂目前人手無法應付新疫症，食衛局長陳肇始促醫管局計劃如何支援內科和急症。

懷疑個案累計30宗 昨增9宗

本港昨日增加9宗6至49歲的懷疑個案，累計30宗，當中10宗仍未有陽性化驗結果，其餘為流感病毒等常見疾病。一名武漢來港女子不適求醫但同日離開醫院，衛生防護中心至昨天仍未能聯絡到病人。陳肇始稱，近日有個別病人在完成醫學檢驗前離院，今刊憲將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入《預防及控制疾病條例》，即日生效，將有助防止新型疾病在香港蔓延。

世衛前年已提醒要加強應對被名為「疾病X」的不明傳染病，政府至今才修例，陳肇始昨日否認後知後覺，稱去年底得知武漢出現不明肺炎已即準備，惟部分防控措施預備需時，包括應變計劃和修例，港府已全速進行。

病發前14天內到武漢 醫生須呈報

衛生署表示，任何人出現發燒及急性呼吸道感染徵狀或肺炎，並曾於病發前14天內到訪武漢市，已被視為「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」的懷疑個案，醫生不呈報個案即屬犯罪，一經定罪可罰5000元；拒接受檢疫可被罰款5000元及監禁6個月。衛生防護中心總監黃加慶說，隨事態發展如有其他地方出現相關個案，有可能更新呈報準則。

現未踏流感季節 病牀已爆滿

全港的武漢不明肺炎懷疑個案都會由公院治療和隔離，但暫未踏入冬季流感季節，又未有武漢不明肺炎，公院前日內科病牀平均使用率已達114%，明愛醫院更高達133%。公共醫療醫生協會長馬仲儀表示，即使未爆不明肺炎，內科及兒科病牀已供不應求，目前更要在接近房門及洗手盆位置加牀。

有瑪麗醫院內科醫生最近病牀佔用率達130%，加牀加到走廊、電視機底位置，部分醫生完成夜更候召後會加班以增加人手，「如本港爆發武漢不明肺炎，公院會不勝負荷」。

醫管局：有需要會提出增資源

醫管局質素及安全總監鍾健禮昨日說，正密切監察公院病牀使用情况，目前屬可應付水平。他指醫管局現有480張常規使用的隔離病牀，使用率六至七成，如有需要可在72小時內增加至接近1400張，因憂爆滿暫不會將懷疑個案集中在瑪嘉烈傳染病中心，會分開在各急症醫院。鍾健禮承認「人手永遠都不足夠，前線同事的確很辛苦」，如有需要會向食衛局提出需要的資源。

醫協倡外判病人到私院 憂醫護心理壓力

馬仲儀表示，隔離需更多人手及資源，醫護對病人的比例要更高，「想不到如何『變』人手出來」，認為目前不外乎重組服務，包括外判病人到私家醫院、暫停非緊急服務等。她又稱，病牀迫爆問題從未解決，加上不明肺炎令人聯想到2003年爆發SARS的經歷，「醫護人員心理上有壓力，SARS的痛處一直都在」。

陳肇始：要求醫局檢視支援內科急症措施

陳肇始說，已與醫管局行政總裁高拔陞溝通，要求他們檢視有沒有強化措施可支援內科和急症科，應對流感和武漢疫情。

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