新聞系生：中大一役 多了同學想當記者

內地生回校開學：做好自己就可

來自內地、修讀工程學的李同學認為昨日開學「挺好的」，與以往開學沒太大分別，「擔憂是可以不存在的」，認為中大提倡包容，會去理解每個同學的思想和意見，「大學也是這樣教導我，做好自己就可以了」。內地研究生李小姐說，自己自中大衝突後首次回來，比較擔心「學校的環境資料」，對於校內曾有示威，她說「不會想參與這些事情」，以保障人身安全。

社會學學生Rocky昨於民主女神像旁派發口罩，他說看到校園牆上的文宣、噴字，總會憶起「中大保衛戰」，而看到文宣被抹去的痕迹，感覺像是在「粉飾太平」，稱校方想「忘記」發生過的事情。他說昨日如常開學，感覺像「平行時空」，明白很多學生不想就此「屈服」，但也理解學生很難踏出一步作出犧牲，例如犧牲學業參與罷課。

就讀新聞與傳播學系二年級的韓同學（圖）則認為，中大衝突事隔兩個月，情緒已沉澱，反而很期待回校，昨日開學有種「終於回到中大」的感覺。她說校內一切好像回復正常、重回軌道，但相信仍抹不走同學經歷中大一役的創傷。她說經歷社會事件和中大一役，身邊多了同系同學希望畢業後當記者。