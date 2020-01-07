塗鴉仍留痕 實驗室上鎖

【明報專訊】中大去年11月中爆發激烈警民衝突，警方向校園發射逾千枚催淚彈，其後示威者「佔領」多日，中大更宣布提早完結第一學期，昨日為第二學期開學首天。以往開放公眾的大學校園實施出入管制；校巴服務現時外判，而俗稱「熱狗」、印着中大標誌的無冷氣校巴均停泊在二號橋附近，未有使用；校內科學大樓暫未額外加強保安措施，但大樓內實驗室均鎖上或須「拍卡」才能進入。中大回覆稱，大學已委託保安顧問公司檢視實驗室所在大樓的保安措施。
馬路雜物已清理 「熱狗」停泊未用
中大近港鐵大學站校巴站的文宣和塗鴉被油漆覆蓋，牆上痕迹仍若隱若現，至於中大本部和山上學術大樓，牆上的文宣和塗鴉仍在，未被清走。衝突後放置在二號橋入口的多個石墩仍在，不時有學生和校巴經過。馬路上的雜物大致清理完畢，數名人員在清理兩旁草地的雜物，地上仍可見有數個催淚彈彈殼。由於大量校巴損毁，校方重整校巴路線及外聘校巴服務，多輛以往穿梭校園的無冷氣校巴早前被「噴字」，部分曾被示威者拆開車廂，現多泊於二橋附近，塗鴉已被油漆覆蓋。
早前中大報稱校內實驗室有化學品及危險品不翼而飛，其科學大樓和實驗室昨未見安排額外人手或保安看守，有數幢內有實驗室的大樓均毋須「拍卡」，自由出入，惟大樓內的實驗室均被鎖上，或須按密碼、「拍卡」進入。