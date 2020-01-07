塗鴉仍留痕 實驗室上鎖

馬路雜物已清理 「熱狗」停泊未用

中大近港鐵大學站校巴站的文宣和塗鴉被油漆覆蓋，牆上痕迹仍若隱若現，至於中大本部和山上學術大樓，牆上的文宣和塗鴉仍在，未被清走。衝突後放置在二號橋入口的多個石墩仍在，不時有學生和校巴經過。馬路上的雜物大致清理完畢，數名人員在清理兩旁草地的雜物，地上仍可見有數個催淚彈彈殼。由於大量校巴損毁，校方重整校巴路線及外聘校巴服務，多輛以往穿梭校園的無冷氣校巴早前被「噴字」，部分曾被示威者拆開車廂，現多泊於二橋附近，塗鴉已被油漆覆蓋。

早前中大報稱校內實驗室有化學品及危險品不翼而飛，其科學大樓和實驗室昨未見安排額外人手或保安看守，有數幢內有實驗室的大樓均毋須「拍卡」，自由出入，惟大樓內的實驗室均被鎖上，或須按密碼、「拍卡」進入。