中大開學 段崇智：最大挑戰重建信任 信浴火重生

仍出入管制 二橋運動場續關閉

昨日是中大2019至20年度第二學期開學日，本科生和研究院生紛紛回校上課，各個校巴站大排長龍，不少學生拖篋回校，準備「入宿」。前日有從內地回港學生疑不適送院，校園內不少學生昨均戴上口罩，有外地生自去年11月中旬中大衝突後首次回校，亦有學生表示期待新學期回到中大。

不少學生戴口罩 校巴站排長龍

校長段崇智去信全校教職員、學生和校友，稱自己懷着期待和感恩，歡迎他們回到生生不已的校園。他稱，去年11月大學提早結束第一學期，昨日為一個新開始，新學期如期展開，「一切得來不易」，在困難時期，校方不時收到很多校友、善長和廣大社會朋友的關懷慰問或慷慨支援，稱他們的建議和鼓勵如「指路明燈」。

段崇智稱，為安全起見，大學出入仍受管制，而鑑於大量校巴於去年11月被毁壞，校方安排了臨時校巴穿梭校園；港鐵大學站則局部開放。他又說，校方從校園不同地方收集泥土、水和空氣樣本，檢測二噁英和山埃等有害物質，校方已收到所有測試結果，指有害化學物的含量遠低於各項風險水平，對人類健康並無顯著威脅。

段：化學物風險水平低無顯著威脅

他續稱，會親自領導多項跟進工作，早前成立的跨部門迅速應變專責工作組的5個分組，將繼續密切跟進及完善涵蓋學業支援、文化共融、學生身心健康和校園保安等各項政策及措施，聆聽眾人看法和意見。段崇智指出，刻下大學最需要的是所有成員集思廣益、集腋成裘，向世界展示中大的傳統及精神，以及57年來一直堅持並引以為傲的核心價值和優勢。

浸大出入口裝讀卡機 教大：運作如常

另外，浸大物業處本月3日電郵師生，稱自本月13日開始，所有進入九龍塘校園的師生均須於指定出入口的「讀卡機」拍卡進入，據浸大學生會編委會昨日報道，校方已在出入口完成安裝讀卡機，該會學生使用學生證拍卡，讀卡機會顯示綠色燈。教大昨日也如期開課，稱學與教及校園運作一切如常。