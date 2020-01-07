劉銳紹：駱個人作風配合「稍鬆」策略

王志民上任亦主動與記者打招呼

王志民在2017年9月上任時，先用廣東話與記者打招呼，並稱自己非常感恩重新回到「第二故鄉」， 能有更多直接機會服務香港人，有更多機會配合、支持特首及特區政府按《基本法》施政，亦有很多機會促進香港和內地的交流，融入國家「一帶一路」、粵港澳大灣區的建設，促進香港發展。

祖籍浙江義烏的駱惠寧昨日表示，對香港並不陌生，這次到中聯辦任職，「就個人而言，是新的使命、新的挑戰」，他會帶着對香港的真誠和真情做好工作；並說近半年來香港的形勢令人揪心，大家都熱切期盼香港能重回正軌。

駱惠寧和王志民的作風有別於張曉明2012年上任時的做法。張曉明當年上任約1個月後才出席首個公開活動及見傳媒，他在活動開始前主動見記者，稱「西環不治港，但西環要盡職」， 又提及他來港的四大職務， 包括準確地向中央反映香港情况、認真執行中央對港政策、支持特區政府及廣交朋友。