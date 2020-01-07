駱惠寧稱港形勢揪心未提止暴 料本周與林鄭見面

據了解，中聯辦、特首辦正安排駱惠寧與特首林鄭月娥會面，預計兩人本周內會見面。

劉兆佳：用語不會改變對港政策

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，駱惠寧的用詞「不會改變中央對港政策的現實」，因他來港就是忠實執行中央「後暴亂時期」對港政策，尤其維護國家主權及特區管治權。

稱一國兩制最大優勢

盼港回正軌 「真誠希望香港好」

駱惠寧昨日在中聯辦副主任盧新寧、宣傳文體部長李海堂等人陪同下會見記者，發言之初已稱感受到香港記者的勤奮和敬業（見另稿）。他形容香港為「東方明珠」，近半年來形勢令人揪心，「大家都熱切期盼香港能重回正軌」，又引述國家主席習近平在新年賀辭稱，「沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園」，強調「真誠希望香港好、香港同胞好」。

駱惠寧說，過去在內地工作，但對港並不陌生，到中聯辦任職就個人而言為新使命、新挑戰，會帶着對港的「真誠」與「真情」做好工作。

他又形容「一國兩制」對香港來說是最大優勢，將繼續帶領中聯辦全體人員忠實履行職責，相信在林太、特區政府及社會各界共同努力下，定能確保《憲法》及《基本法》在港全面實施、確保一國兩制行穩致遠、確保香港長期繁榮穩定，「對此，我充滿信心」。

駱惠寧發言期間未提「止暴制亂」、「支持警隊」以至「外部勢力」等用語。劉兆佳稱，駱惠寧來港是執行中央對港「後暴亂時代」的政策，即使他未提某些詞語，不代表不按中央政策行事，強調仍是要遏止暴力、恢復秩序、推動一國兩制全面準確實施等，即使未提外部勢力、國家安全，「其實已經涵蓋在（發言）內」，相信駱未有特意提及，是因為他主要欲介紹自己。

劉銳紹：無鬥爭格 冀予市民好印象

時事評論員劉銳紹認為，駱惠寧發言用詞較中性，「無鬥爭格」，相對容易接受，相信是冀藉傳媒給予市民好印象。他相信是策略上的改變，姿態上北京或有鬆動，但到底是緩兵之計抑或真心懷柔，仍需觀察北京會否一改過往的強硬政策。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀稱駱的發言「好大方得體」，不認為他有放軟姿態，因發言時亦有提到確保《基本法》、《憲法》在港獲全面貫徹、實施等大原則。實政圓桌田北辰稱，駱惠寧發言時有稱讚香港傳媒，「（傳媒）現時都被抹黃，他新官上任說這句，頗大勇氣」，做事或有不同風格；又說按駱惠寧的年紀、內地官階看，應已是「無求」，或會較中肯說清楚香港的背景。

建制：不覺放軟 敢於讚港媒

泛民：沒有幻想 聽其言觀其行

民主黨尹兆堅稱，中央治港方針才是重點，非官僚個人意志可左右，不會過分演繹駱的說法，「都是聽其言、觀其行」，會持觀望態度。尹兆堅說，駱或是上任之初「賣口乖」，有意對記者、市民釋放善意表象作為戰術；並稱王志民上任之初，亦有人認為會否「新人事新作風」，最終卻更差。公民黨黨魁楊岳橋亦稱「風物長宜放眼量」，認為要靜觀其變，不會建基於駱惠寧首日上任數分鐘的發言，就有任何不切實際的幻想，強調行動較其說法更實在。

明報記者

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