王志民免職 劉夢熊：中央撥亂反正

指非內部提拔證以往路線錯誤

劉夢熊在港台節目《城市論壇》稱，王志民去年5月對全港政協、人代鞠躬要求通過修例，營造「硬任務氛圍」，令建制派站在錯誤一方，明言他對香港亂局有不容推卸責任，王被免職「是中央撥亂反正決心」。他又說，駱與港澳工作無交集，如非港澳路線錯誤、「一左二窄」，大可找人內部提拔為中聯辦主任，現時做法證明中聯辦路線錯誤、中央要撥亂反正。他稱駱惠寧曾任青海省委書記，料在調和矛盾、發展經濟民生方面有經驗。

劉銳紹：料京未來策略調整

時事評論員劉銳紹形容安排罕有，因王志民未達65歲退休年齡，公布亦未見「留有後用」字眼，相信意味他因有問題而下台而非調職，料與反修例運動錯判形勢有關；但他強調關鍵在北京政策而非誰人出任主任，「不相信中國下級官員會搞一套出來，與北京政策不同」。他料未來北京或「策略性調整」，舉例駱惠寧具經濟背景，「會否多搞經濟民生平衡？」

中聯辦網站昨日已更新資料，主任一職已換上駱惠寧，而駱惠寧原本出任的全國人大財政經濟委員會，網站仍將他列為「副主任委員」。

網媒「巴士的報」昨引消息稱，王志民已返回北京，將出任中央黨史和文獻研究院副院長。昨晚所見，研究院官網未見此動向，現任院長為曲青山，副院長則包括吳德剛、孫業禮及魏海生；官網介紹研究院為黨的歷史、理論研究專門機構，為正部級。

（反修例風暴）