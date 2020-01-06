中大今復課 有內地生入宿 出入須持證 校巴損毁服務外判

8間資助大學最早開學的有中大及教大，兩校今日展開第二學期。中大校網稱，由於所有大學校巴遭嚴重損壞而未能提供服務，由上周四（2日）起，校巴服務有臨時安排，直至另行通知。中大學生會外務副會長呂天忻稱，中大原有校巴從外國購置，故難短期回復服務，校方現外判服務及整合路線，確保經過主要教學樓，班次及載客量相信可應付學生需求。

學生會：飯堂如常 學生：對保安有信心

至於多個飯堂服務，呂稱運作如常，將維持正式營運時間。校內宿舍早前一度關閉，現已全數重開。呂天忻表示，數天前所有本科生宿舍已開放，很多學生已入宿，內地生及國際生亦因需上學而回到宿舍，但因個別學院授課日子不同，同學或另有安排。目前大學容許師生、校友進入，訪客須出示由校方發出的臨時通行證方可進入。中大生Chris昨回校，他認為大學始終是學術自由之地，但諒解校方因保安而採取出入管制措施，又稱對校園保安有信心，不擔心外人混入。

教大今開課 師生出入須證件

教大同樣今日開課，校方早前稱，鑑於社會目前情况以及師生對校園保安的關注，要求所有師生進入校園時須出示證件；訪客向保安人員登記資料後可進入校園。此外，中西區區議員任嘉兒在facebook稱，與港大溝通後，校方願意放寬相關保安管制措施，進入港大時，保安不會要求每人都出示有效職員證、學生證或相關證明文件，而是有需要方查證；又稱預料香港大學港鐵站A出口將於本月中重新開放。

明報記者

（反修例風暴）