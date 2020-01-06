「喊兩句口號怎麼便成反動基地？」 華仁校監：學校應予學生抒發空間

最初被潑冷水 今與學生走近

一個月前，位於灣仔的香港華仁書院忽然被扣連上「華仁炸彈案」（地基底座下被發現兩個土製炸彈）。周守仁接受本報專訪，表示事件不是由校方揭發及報警，來龍去脈至今未明。但他肯定的是，沒證據顯示事件與師生有半點關係。他信任學生，亦一直與學生溝通，對「兩華」學生於運動的參與度心裏有數，「每校總有較激進的學生」。

早於去年6月，有「一班熱愛香港、熱愛九龍華仁的舊生及榮休教師」在報紙刊登聯署信，斥同為校友的保安局長李家超及教育局長楊潤雄是「一門雙恥」。之後社會風波不斷，有學生發起罷課、拉人鏈等活動，教育局表明校園不應容許。周守仁認為，「喊兩句口號、拉人鏈，不是破壞、攻擊的行為，年輕人要有抒發的空間，誰沒有年輕過？」校方未有一刀切禁止。

讚最好一代「初心」純真善良

不接受以暴易暴

周守仁稱，早前有學生罷課，校方確保家長知情下，安排學生在校自修；學校無「連儂牆」，但有容讓學生表達意見的地方，留言要尊重。有一次，港華生在校內掛直幡，學校其後亦移走。他慶幸學生「惜住」學校，知學校有難處，會互諒互讓。

10月，周守仁於facebook發帖，稱「我們有最好的一代，他們的『初心』是美好的，純真善良，真誠的為自己的信念和香港的未來而發聲」。他稱「年輕人有sense of justice是好事，只是如何表達是另一問題」，他自言不接受暴力，不論出自哪一方，認為以暴易暴只會令暴力繼續增大。

60歲的周守仁眼中，從古到今總有關心社會的一代，5年前傘運已見，八九民運亦然。回想1989年，他近30歲，此前在海外讀書、生活多年，民運令他認清自己的根是中國人，往後在港扎根，任教九華。2007起出任華仁書院校監，這角色不是校牧，亦非如校長處理行政，但他將辦學團體耶穌會及兩華理念一脈相承，其一是強調溝通要富同理心，就如他替人做婚前輔導，教conflict management（衝突管理），要富同理心，因人人都希望平等對話。

所有責任推給教界感無奈

但這場運動，他有感學校或許都不被平等對待，被斥不善於教，周守仁無奈，學校有責任但非全部，「為什麼將所有責任推給教育界？應該負責任的人，麻煩也負番責任」。那誰要負責？周有同理心，笑言「大家想一想」。

明報記者 魏綺婷

（反修例風暴）