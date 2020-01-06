上水警署兩月四遭縱火 警車熏黑

距遊行起步點1.6公里

警方事後於facebook直播，稱有「暴徒」向上水警署投擲汽油彈，導致一輛警車被熏黑，因應現場情况，警方使用最低相應武力，包括施放催淚煙制止違法行為。警方強烈譴責向警署投擲汽油彈的行為，亦扣連遊行，呼籲任何人不應騎劫市民和平表達意見的自由和權利，重申警方尊重市民和平表達意見，會繼續維持公眾安全及秩序。

「和理行」昨午約2時半於上水花園第一號起步，至2時49分，距離起步點約1.6公里的粉嶺沙頭角公路龍躍頭段8號上水警署，馬會道停車場近出入口位置突遭人投擲多枚汽油彈，部分在一輛隸屬新界北交通部的警車附近燃燒，警員用滅火筒撲火，警車車底及車身熏黑。

消防接報到場時，火已被救熄，初步認為火警起因有可疑。警方其後拉起封鎖線，查看警車損毁情况，檢走部分玻璃碎片及沒爆裂的玻璃樽，列縱火案處理，暫無人被捕。

翻查資料，2019年11月17日、12月9及26日，上水警署均發生擲汽油彈縱火事件，停車場、閘門及天台等地方熏黑，地面遺留玻璃碎片，3宗案件均無人受傷，有否關連待深入調查，暫無人被捕。

（反修例風暴）