警40分鐘稱「遊行完」 圍捕「非法集結者」 指有人設傘陣圍途人 林卓廷譴責濫捕

上水遊行大會稱萬人 警稱2500

12月28日有網民在上水發起抵制水貨客活動，結果爆發嚴重衝突，林卓廷昨日發起「和理行之不要水貨辦年貨」集會及遊行，希望政府正視水貨客問題。大會昨稱有約1萬人參與，警方稱遊行高峰時約2500人。

警方發出的不反對通知書列明，集會時間為下午1時30分至2時30分，遊行由2時30分至5時。示威者昨於上水花園第一號集會後，遊行約於2時30分出發，由林卓廷及北區議員林子琼帶領，經龍琛路、新成路等，沿途高叫「五大訴求，缺一不可」、「趕走水貨，唯一出路」等口號，有食肆在門外放置樽裝水供遊行者取用，遊行隊伍途經的店舖大都提早落閘。

大會終點籲散去 警指大會宣布結束

遊行隊頭約2時50分抵達上水港鐵站A3出口對出新運路，林卓廷以擴音器稱該處是「終點」，呼籲到達者散去，讓其他市民完成遊行。警方約於3時10分舉藍旗警告，廣播要求在場者離開，稱「大會已經話遊行完結」，若不離去就是非法集結。林卓廷無奈表示會前往上水花園第一號，呼籲仍在遊行的市民散去，批評警方做法「不知所謂」。

警員入商場追捕罵警市民

便衣警中椒不適

不少市民之後在終點附近聚集，警方多次廣播要求離開，至約4時15分，數十人當時在新都廣場外聚集，警方未有設封鎖線，有警員施放胡椒噴霧驅散。其時部分市民按指示跟隨防暴警往上水中心方向行，突然有另一批防暴警衝出，圍捕該批市民，聲稱要截查，惟未有解釋截查原因及調查內容，市民被制服後，雙手抱頭蹲下。幾乎同時間，有警員追捕指罵警方的市民，進入上水中心商場及施放胡椒噴霧，其間有疑似便衣警被噴中，展示委任證後，由多名便衣警扶離。

昨日被搜身後獲放行的陳先生稱，當時他跟隨一批防暴警向上水港鐵站行，惟另一批防暴警截停稱「唔畀走」，之後對他及其他市民搜身，抄下他的姓名、地址及拍攝身分證和樣貌才放行。

警方傍晚5時許在facebook發帖，稱昨午2時50分，「遊行主辦單位已宣布結束活動」，亦呼籲參與者散去，但仍有群眾聚集於上水中心一帶，警方多次警告離開，但仍有部分示威者拒絕聽從指示；至下午近4時，有示威者於上水中心附近設傘陣及包圍途人，破壞社會安寧，警方約4時15分行動，截停及拘捕涉嫌干犯非法集結者。據了解，警方昨在上水拘捕約40人，當中30多人在上水中心附近拘捕，涉嫌非法集結，另有數人在上水港鐵站及天橋一帶被截查時搜出武器，涉嫌藏有攻擊性武器。

林卓廷：無可能起步20分鐘宣布結束

林卓廷隨後表示，遊行2時半開始，「無可能在出發後20分鐘宣布（遊行）結束」，他說自己在終點站開咪，告知參加者抵達終點可以離開，批評警方以「主辦方宣布遊行結束」作為濫捕藉口，指稱遊行者非法集結，旨在分化遊行舉辦者與遊行者。他又表示，不反對通知書有效時間至5時，而遊行和平進行也無破壞商店或衝擊，強烈譴責警方濫捕。

明報記者

（反修例風暴）

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