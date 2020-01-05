泛民區議員杯葛張建宗簡介會 聯署斥公關騷

政務司長張建宗昨出席工聯會舉辦的「香港經濟及就業前景論壇」後見記者，他表示在簡介會會介紹區議會運作、地區與不同政府部門的關係以及探討未來合作空間等，而舉行簡介會為過往選舉後慣常做法，是溝通的開始，希望有多些議員出席。

元朗、屯門、油尖旺等民主派區議員昨日陸續發出聯合聲明，表明不會出席簡介會。黃大仙泛民區議員聯署去信張建宗，批評他同一時間約見18區400多名議員會面，只是敷衍向公眾表達已有聆聽民意，「強烈要求特首和司長親自到18區，以表誠意，修補政府親自造成的社會撕裂」；葵青區的泛民聯署信批評此是「公關show」。

沙田區議會主席、民主黨程張迎稱，民主派杯葛簡介會不是意氣用事，而是政府無誠意與民意代表溝通，且一直沒有回應民間訴求。離島區仍是建制主導，民主派區議員王進洋稱他個人不會出席簡介會，即使出席也只會提出五大訴求。

作為少數當選的建制派、民建聯觀塘區議員顏汶羽說，新議員應出席簡介會，又着泛民區議員「不要忘記已成體制一部分」，該簡介會是由政務司長講解政府分工和各決策局職能，可讓議員更好地處理市民求助。

蔡子強：預視政府區會劍拔弩張

中大政治與行政學系高級講師蔡子強稱，這是禮節會面，民主派不出席亦無損失，可預視到未來政府與區議會的關係將劍拔弩張，區議會或會提出令政府尷尬的建議，甚至對着幹；而由於區議會碎片化，民政專員亦難以找主導的個人或板塊溝通。

單仲偕擬開特別會跟進「葵青警暴」

另外，葵青區民主派早前經初選決定，推舉民主黨單仲偕和素人張文龍任區議會正副主席，單仲偕說擬在2、3月召開區議會特別大會，跟進警方在葵青區的警暴問題，要求警方出席回應。他促張建宗「同警務處長做多啲吹風」，要求警隊派人出席區議會，及處理警暴問題。