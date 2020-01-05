拆局：稱中央不滿中聯辦民意研判失誤 北京消息：免職是某種形式的問責

頻就港議題發言 被質疑喧賓奪主

接近官方的北京消息人士對本報表示，中聯辦換人不是突然的決定，但至昨日才宣布，是考慮到避開香港區議會選舉。該人又說，中央對中聯辦在香港抗爭運動前期及期間的社情民意研判失誤大為不滿；在區選期間，中聯辦也沒有支持港府的完善方案；而這一任命是對王志民某種形式的問責。

另一名接近官方的北京消息人士批評，在王志民任內，中聯辦頻繁就香港本地議題發言，給人喧賓奪主之嫌。

另一消息：稍後或另有任命

不過，有接近中央政府消息人士稱這次屬正常人事調動，中央認可王志民的工作，這次他不是因為工作原因被免職，而是稍後或另有任命，因新的任命並非在國務院系統，故稍後才會宣布。

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，今次中央是先有政策、再找執行政策人選；但他表明不想從問責角度作其他猜測，包括王志民是否要為反修例風波及建制派在區選大敗問責。他說，中央不會在換人問題上示弱、不會表現出對反華勢力讓步，只會考慮加強對特區政府的支持。

有民主派中人認為，中聯辦前主任、現任港澳辦主任張曉明，以及王志民都是由港澳系統中被提拔任香港中聯辦主任，卻接連在任內出大事，中央換人是要整頓港澳系統多年來的陋習。

明報記者