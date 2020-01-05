駱惠寧年屆退休「重上前線」 官媒提任命3點「不尋常」

早年安徽任職 獲回良玉提攜

駱惠寧1982年加入共產黨，早年一直在安徽工作，出身省政府辦公廳秘書，經該省外經貿委10年歷練後，1995至1998年先後擔任安徽省政府辦公廳主任、省政府秘書長，當時的安徽省長是回良玉；1999年回氏離安徽後，駱獲提拔進入省委常委，躋身副部級。駱惠寧2003年被調往青海擔任省委副書記，2010年升為省長，3年後再升為省委書記。

主政青海山西 獲讚政治堅定

2016年駱惠寧轉赴山西出任省委書記，當時山西正處於「塌方式」腐敗後的官場生態重塑階段，他去年11月底才卸任，其在山西的拍檔、同鄉、繼任人樓陽生形容駱「政治堅定、經驗豐富、做事嚴謹、待人寬厚，善於把方向、謀大事，善於創造性開展工作，善於抓班子、帶隊伍，勇於擔當，真抓實幹」。2018年年底，駱惠寧曾來港出席「山西招商引資推介會」，並與特首林鄭月娥和時任中聯辦主任王志民會面。

去年12月28日，全國人大常委會任命駱惠寧出任財政經濟委員會副主任委員。《北京青年報》下屬微信公號「政知圈」提及駱的最新任命有3點「不同尋常」：在6任中聯辦主任中，駱惠寧是就職時年齡最大者，同時是首名從全國人大調任中聯辦，亦是唯一一名任前有過主政地方經驗者。