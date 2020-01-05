任期最短中聯辦主任 曾稱「中環西環行埋幾好」

上任稱港「第二故鄉」

晤人代政協促撐修例

王志民上任會見傳媒時，曾以「第二故鄉」形容香港，當時強調中央對港的一國兩制方針不變，會配合及支持特首及政府，首個公開活動就已表示對港獨「零空間」、「零容忍」。在任期間，他曾說「中環西環行埋一齊幾好」，引起關注，亦舉行首次中聯辦公眾開放日，希望與港人「行埋一齊，坐埋一齊，傾埋一齊」。

反修例風波爆發前，王志民於去年5月會見港區人大代表及政協委員，表示中央「堅決支持香港政府依法修例」，希望如期完成，要求建制派團結支持。港府6月15日暫緩修例後，王再次與港區人代及政協開會，指對暫緩修例表示尊重、理解和支持，呼籲港區人代及政協支持特首渡過難關。

政府暫緩修例後示威浪潮仍不絕，去年7月21日，有示威者在遊行後到中聯辦門外示威，擲油漆彈弄污國徽，又在外牆塗鴉。王志民翌日見記者時，批評示威者行徑惡劣，性質嚴重，中聯辦對此予以最堅決強烈譴責。

上月赴京：續履行中央賦予職能

路透社去年11月引述知情者報道，指中央不滿中聯辦誤判形勢，未能處理反修例風暴，正考慮撤換王志民；當時外交部斥「不實報道」，其後王12月初在北京出席座談會時，稱「我和我中聯辦的班子、同事，一定繼續忠實地履行中央賦予我們在香港的職能」，惟相隔不足一個月即被免職。