王志民免職 山西前書記接任 駱惠寧從未涉足港澳事務 劉兆佳：不受各方牽扯

接近中央政府消息人士稱，駱惠寧主政山西時處理過特大腐敗案件和經濟轉型，工作獲中央肯定，相信他在處理香港複雜問題上會有把握。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央先訂定政策才換人，亦不排除陸續有人事更迭。

國務院未交代王去向

消息：駱任命短時間內決定

政圈近月已傳出，中央不滿中聯辦誤判反修例風暴前期及期間的形勢，並要為建制派在區選大敗負責，擬撤換62歲的王志民（見另稿）。國務院昨日正式免去王志民中聯辦主任的職務，但無交代其去向，王成為回歸以來任期最短的中聯辦主任（兩年3個多月）。

國務院同時宣布委任今年將屆66歲、已到正部級官員退休之齡的駱惠寧接任中聯辦主任。駱惠寧曾任青海省及山西省書記，剛於去年12月28日獲全國人大常委會任命為全國人大財政經濟委員會副主任委員，事隔數日就被調任中聯辦主任。

北京消息人士指出，王志民的免職是意料之內，但駱惠寧的任命是短時間內做的決定。

林鄭：歡迎駱出任

前年會晤「感對港關心」

特首林鄭月娥發聲明，歡迎駱惠寧出任新職，表示駱前年底以山西省委書記身分率團訪港，雙方就晉港合作有很好的交流，亦感到他對香港的關心；深信駱惠寧會繼續帶領中聯辦，與特區政府共同努力，貫徹落實《基本法》及「一國兩制」，促進內地與香港關係進一步正面發展。

處理打貪經濟轉型

駱山西工作獲肯定

接近中央政府的消息人士說，駱惠寧任職山西期間，有兩項工作獲中央肯定，一是處理貪污腐敗，二是處理經濟轉型，他早年來過香港。消息人士稱，雖然內地官員一般的退任年齡為65歲，但這只屬一般原則，中央對官員任命主要看工作需要和人選適用否，是次任命駱顯示香港的工作比較特殊。他又稱駱惠寧已經到港，王志民已離任。

接近官方的北京消息人士稱，派駱接任是因他有統籌省級地方的經驗，中央認為在香港待久的人，不是畏首畏尾，就是想當太平官、希望返京更上層樓，駱沒有這個情况，可以放手一博執行中央政策。

劉兆佳說，中央今次特意找一個從無港澳工作經驗但具執行能力的人掌中聯辦，不會受本港各方政治勢力及利益集團牽扯，執行中央政策會更有效。他不認同駱惠寧是過渡人物，因駱在內地具有相當政治地位，不會視香港工作為仕途終點。至於王志民被免職會否令林鄭月娥下台機率減低，劉認為中央已表明支持林太，駱日後會更好地和港府配合，執行中央對港方針政策。

免職是否關反修例區選

胡志偉指王誤判 譚耀宗稱無謂猜

多名建制派核心人物聲稱對中聯辦主任換人不知情。全國人大常委譚耀宗被問到是否與反修例風暴和區選有關，他說無謂猜測。至於王志民在反修例風暴中需否負責，包括召集港區人大、全國政協委員要求撐修例，譚耀宗稱修例一事主要是港府推動，王志民是支持特區政府施政。對於駱惠寧接任，他說駱曾任兩省的省委書記，能力毋容置疑。

民主黨主席胡志偉表示，王志民被免職是因為對香港形勢有誤判，甚至謊報，相信還有港澳辦、中聯辦和特區政府官員將陸續被問責。他認為，駱惠寧近退休，是「過渡人物」，而港澳工作小組已加入政法委和公安部的人，直接向國家主席習近平上報，即使中聯辦主任換人，亦不等於中央對港政策有變；民主派不會因此而改變對中央、中聯辦的態度，促中央認真審視是否仍要用強硬手段，而不回應香港社會訴求。

楊岳橋：中央都知問責

港官情何以堪

公民黨黨魁楊岳橋形容這是「遲來的免職」，又說中央都知道何謂問責，「叫香港班問責官員情何以堪」。

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