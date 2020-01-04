「公僕不應批評政策」 被指從不譴責警員批評 政府抨新工會 泛民轟雙重標準

有建制派強調，港英年代起公務員都不可公開發表令政府尷尬言論。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭接受查詢時反問為何不能批評政府，指昔日曾有多個公務員工會批評和上街抗議減薪政策，而新工會聲明「看不到有任何政治立場」，認為政府過敏。

工會：警協會譴責張建宗獲約見

新公務員工會和政府隔空「筆戰」，雙方兩度互發聲明回應對方。政府昨凌晨發稿遺憾工會言論後，工會昨午發聲明期望政府能「一視同仁處理公務員團隊的事務」，稱警察隊員佐級協會去年7月發信批評張建宗，並對張「給予最嚴厲的譴責」，政府不但無表示警隊不能批評政策，反而約協會會面澄清，「同為公務員團隊，政府對警隊及本會的處理手法截然不同，難免令人感到政府有偏頗警隊之嫌」。

梁籌庭指過敏 政府：守則規定中立

政府昨晚再發聲明，重申《公務員守則》明確規定公務員必須恪守政治中立，公務員表達意見時應確保有關意見不會引致與本身職務有利益衝突，或可能令人認為有損其在執行職務時不偏不倚和政治中立的重要原則，「政府呼籲所有公務員，在這艱難時刻保持團結，繼續支持政府止暴制亂的首要工作」。

梁籌庭認為，新公務員工會的聲明以工會名義發出，「看不到政府可引用什麼條例挑戰工會的發言人，他是代表工會，而非個人」。梁續說，曾有多個公務員工會批評政府減薪政策，稱政府「都要中立啲」，「很多公務員工會都曾站出來，為了爭取福利權益與政府政策打對台」。他說現時社會環境令政府「很敏感」，「政府不希望公務員反對政府施政，但我看不到有大批同事是反政府，政府是反應過敏」。

葉太：公僕不可令政府尷尬

政務官出身的新民黨主席葉劉淑儀說，由港英年代開始，公務員都不可公開發表令政府尷尬言論。被問到政府是否雙重標準、無譴責個別警員言論，葉太表示，個別公務員公開批評政府，「政府有否私下找他們，我不知道」，她說政府公開回應工會，是視乎事件嚴重性。

民主黨林卓廷斥雙重標準，指政府無譴責員佐級協會主席林志偉批評張建宗言論，質疑容許警員以下犯上，「似乎警員比其他公務員有特殊地位和特權」。林卓廷認為公務員應有空間發表政見，批政府恐嚇敢言公務員，是營造白色恐怖。

明報記者

（反修例風暴）