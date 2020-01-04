壹工會譴責元旦水炮車「蓄意」兩射記者

警方昨日回覆稱，十分重視及尊重傳媒採訪的自由和權利，會於合理可行、不阻礙警方執法下便利記者。發言人稱，如傳媒工作者投訴，投訴警察課及監警會會公平公正處理。

兩記者避水炮跌倒 一遭盾擊

壹工會在聲明中指出，元旦傍晚，警方在灣仔軒尼詩道近馬師道清場時，水炮車突然向記者群發射水炮，《蘋果日報》一名記者被擊中，並在閃避時跌倒，幸無大礙；其後水炮車再次向記者群射水炮，《蘋果日報》一名攝影記者被擊中，亦在閃避時跌倒，雙膝擦傷流血。根據現場記者描述，水炮車是先射水炮攻擊記者群，然後才加速向前射水。

工會稱水炮車兩次向記者群發射水炮是蓄意所為，旨在傷害在場拍攝記者，阻礙採訪。

至於同日晚上在銅鑼灣軒尼詩道，一名蒙面防暴警察用長盾襲擊一名《壹週刊》攝影記者，令攝記左腳流血，該名攝記蹲下檢查傷勢時，防暴警察突然無故高呼「你係咪推我？」攝記隨即被多名警察包圍，並被搶去其電話和扯走口罩，又被警員用腳踢傷小腿。

香港記者協會亦強烈譴責警方針對新聞工作者的阻礙、干擾及暴力行為，記協再次促請特首林鄭月娥履行簽署《新聞自由約章》承諾，堅決捍衛新聞自由。