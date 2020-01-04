三成記者物管現抑鬱焦慮症狀 倍高於一般人

社工教師徵狀比例微高於社區

調查結果顯示，有29.8%的傳媒及物管從業員出現抑鬱症病徵，出現焦慮症病徵的比例為28%；兩個比例均比一般社區的抑鬱、焦慮症病發率14%高近一倍。社工及教師等「把關者」出現抑鬱及焦慮徵狀的比例分別為14.6%和15.3%；中學生家長有抑鬱及焦慮徵狀的比例則分別為10.9%及16.8%。另有6.8%的傳媒及物管從業員有創傷後遺症徵狀，較社工及老師等把關者高。

記協：記者被警侮辱 身體受傷

香港記者協會主席楊健興說，傳媒面對本港前所未有的示威衝突局面，加上前線警察對記者有侮辱言辭，記者亦要承受身體的創傷，例如被催淚彈、水炮車所傷，面對相當大壓力。他說暫未聽聞有記者情緒嚴重受困，但認為目前警隊高層難以控制前線情緒，「有權力的人不克制時，記者要盡量留意警員情緒」。

香港物業管理公司協會會長陳志球稱，物管行業一向要面對壓力，未見從業員因社會事件變得壓力特別大，但他指出，於6月至8月期間，有前線保安員不知應否讓警察進入商場，又擔心因妨礙警察執行職務被捕，至公司發出指引，解釋「不會不讓警察進入」商場後情况改善。他補充，物管的高層擔心保安人手不足，近日聘請非華裔保安，以增加人手應對突發事件。