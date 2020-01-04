調查：19歲以下逾半現抑鬱焦慮症狀 精神科醫學院：涉創傷後遺 7歲警二代求助

助80修例風波受困者 最大73歲

80名合資格接受上述計劃資助求助者的年齡介乎7至73歲，平均33歲，當中49%被初步診斷出現焦慮症徵狀；40%有抑鬱徵狀；另11%有創傷後遺症徵狀。年紀最輕的求助者是7歲男童，其父親為警察，在社工轉介下接受精神科跟進，初步診斷出現情緒低落、創傷後遺症病徵。

精神科醫學院副院長陳國齡稱，因社會事件出現創傷後遺症病徵的12歲以下學童，普遍是遭受欺凌，或是親身目擊、家人遭遇、從媒體看到暴力事件等所致。一般而言，有創傷後遺症狀的小童會表現較平日頑皮、退縮、尿牀，或更加依賴父母以獲得安全感。

收入最低 抑鬱焦慮比例最高

此外，學院於去年10月至12月向784人做問卷調查，包括記者及物業管理員的特別群組、老師和社工等「把關者」、中學生家長及社會大眾等，發現98%表示反修例風波對其生活或社交造成影響；66%感焦慮水平升，55%感無助或失希望。

數據顯示，19歲或以下受訪者中，分別有57.1%及53.8%出現中度至嚴重抑鬱和焦慮徵狀；而收入為9000元或以下的人當中，35.1%及40.5%有中度至嚴重抑鬱和焦慮病徵（見圖）。

被問為何上述群組抑鬱焦慮比例較高，精神科醫學院院長吳文建稱，較多年輕人參與反修例事件，他們在學校、社交媒體及朋友圈常討論事件，或造成價值觀衝擊；而貧窮者的精神健康一向較收入高的人差，平時要面對生活、住屋等問題，加上來自社會事件的壓力，容易誘發精神問題。

陳國齡提醒市民留意精神狀况，如精神繃緊、容易慌張、情緒低落及胃口差等持續兩周，應向醫生求診。她建議情緒受困者盡量減看報道、停止暴露於暴力環境、有充足睡眠，以及與容易接受的人相處。吳文建認為，港府應加強對精神健康治療及教育的支援。

醫局或特別酬金增精神科人手

消息稱，醫管局正商討如何應對反修例事件可能引發的精神科需求，包括考慮以特別酬金計劃，增加人手以應對服務量增長。醫管局發言人稱，精神科服務暫未有個案大增迹象，會繼續監察並適時增撥資源及人手。

義診計劃延長至年底 增資助

此外，同舟共行計劃會延長至2020年12月，每宗免費診症次數由4次增至8次，藥費上限資助增加一倍至6000元。

明報記者