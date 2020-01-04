教育界集會發言 獨眼教師：為人師要有血有肉

教協稱兩萬人 警稱2500

教協會長馮偉華稱，教育局近日打壓教育界，加強對教育界操控，試圖令學生只接受某部分信息，這對於教育界專業來說「講不通」，教育界不會接受。他說昨晚出席集會人數眾多，可見教師發揮團結力量的作用，抵抗教育局白色恐怖。

中學教師Sugar（化名）任教中文科逾28年，她說近期被投訴的教師數目很多，眼見社會不公義，感到十分「痛心」。她說，作為教育界要守護良知，對於近日有老師被打壓投訴「十分憤怒」，認為教師敢於發聲，卻遭無理打壓，認為政府把香港現時面對的問題推卸給教育界。

去年6月12日在金鐘衝突中右眼受傷、視力剩餘2.5%的拔萃女書院通識科教師楊子俊受邀上台發言，他認為教師必須有政治立場，學生需要「有血有肉」的老師，若經歷半年社會事件仍說「不知道」，學生不會尊敬這樣的老師，呼籲同工不要懼怕，無論持什麼立場，也要放膽發言，只要團結一致，便可「解散白色恐怖」。

大學生：感謝教導「為正義」上街

參與集會的23歲大學生陳小姐（化名）說，希望藉此感謝老師，她慶幸有老師教導90後和00後學生，讓他們願意「為正義」走上街頭，不然現今學生或只懂待在家中，只顧自己，故「多謝老師是基本」。

（反修例風暴）