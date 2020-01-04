楊潤雄批自稱專業教育組織作古仔 教協：放大處理匿名投訴屬白色恐怖

楊：不顧事實 製造恐慌

教育局繼周四（2日）發表聲明，批評教協歪曲事實、散播白色恐怖後，楊潤雄昨出席立法會教育事務委員會會議後，亦再不點名批評教協，稱「有團體自稱專業教育組織」，卻不顧事實，將一些自己的想法串連成「古仔」或說法，令業界製造恐慌，令他感到擔心。

稱只要求校長配合調查 非配合看法

楊潤雄早前接受內地傳媒專訪，提及局方若認為校長已不能勝任，可取消其校長資格，他昨日回應稱，校長是配合調查工作，而不是要求他們配合教育局的看法。他說，局方向學校提供的指引提到，學校可不處理匿名投訴，但若學校認為情况特殊或事態嚴重，考慮到學生利益及福祉，學校亦應處理。他說教協過往亦曾要求局方跟進不具名投訴。

楊稱教協曾轉介匿名投訴 葉建源：均實名或獲授權

楊潤雄又說尊重教師專業，局方調查是希望將一些「害群之馬」從大部分專業團隊分割出來，處理投訴更能保障教師專業。

葉建源之後反駁楊潤雄的言論，稱教協過往收到並轉交教育局的投訴，皆是實名投訴或獲實名授權。他又說，在不能核實投訴者身分下，局方難以核實投訴內容對學生的影響，認為局方不應處理匿名投訴；而教師網上的言論大多於私人領域發表，有關言論無法接觸學生，所以局方亦不應視之為教師失德的證據。

對於楊潤雄向教協所作批評，葉建源說教協有40多年歷史，是本港教育界最大工會，局長要經常與教育界包括教協對話，因此官員作嚴重指控時應審慎，若作不負責任的評論而未能提出確實理據，是很危險的事情。

特首林鄭月娥2017年上任時，新增50億元教育經常撥款開支，被視為向教育界、特別是向教協示好。2018年教協45周年會慶，首次邀請特首出席酒會，林鄭月娥赴約，更任主禮嘉賓，被形容為「破冰」，惟現時教育局及教協就教師專業操守問題針鋒相對，反映雙方關係陷入僵局。

明報記者

（反修例風暴）