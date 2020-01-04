涉拒捕保安員投訴 警蒙頭毆打逼喊「警察萬歲」

被告李浩洋（21歲）報稱為保安員，出庭時左手肘貼上紗布。控罪指，被告1月1日在旺角花園街18號外抗拒執行職責的警員A。

據悉，警方當晚11時在花園街及煙廠街一帶掃蕩，追查3名可疑男子。被告身穿灰衣，惹來警員懷疑，當時他和警員有眼神接觸，警員喊「警察，不要動」，被告遂向豉油街方向逃跑。警員最後把被告按在地下制服，被告劇烈掙扎，以雙手及膊頭撞向警員。被告的背包被搜出黑衣及頭盔等。

控方申請將案件押後，以待進一步調查。裁判官終批准被告以2000元保釋，其間不准離港、禁足旺角洗衣街及上海街一帶。

辯方投訴，被告羈押在旺角警署時受酷刑對待，包括被警員要求「兔仔跳」、大叫撐警口號，以及笠上頭套或膠袋拳打20至30分鐘。辯方稱，律師事後向警署值日官投訴，但值日官不肯把投訴事項記在流水簿上。

辯方在庭外透露，被告被警員打至頭暈，依稀記得被要求叫「警察加油」及「警察萬歲」，亦曾送院診治。

涉旺角襲警青年仍留院

另外，同晚一名便衣警員在旺角受襲，涉案男生李俊賢（19歲）昨被控一項襲警罪，他仍然留院，案件押後至下周三（8日）或更早出院日再訊，其間還押看管。網片顯示，他被制服時高呼「我無打人」。

同晚7時許，車房技工廖立民（37歲）在紅磡康莊道北行線近104號巴士站，遭警方截查被搜出兩把摺刀、一把拳刺等，昨被控一項管有攻擊性武器及拒捕罪名，還押至1月31日候判。辯方在庭上投訴，廖在被制服及帶上警車時至少兩次遭警員拳打腳踢。

【案件編號：WKCC42、43、KCCC14/20】

（反修例風暴）