元旦遊行砸匯豐 警拘12人客席講師涉藏自製弩

【明報專訊】民陣元旦遊行期間有人破壞匯豐銀行的玻璃門，警方截查及拘捕多人，12名年齡介乎17至39歲男子昨被解東區裁判法院，分別控以刑事損壞、阻差辦公、管有適合作非法用途工具及攻擊性武器等罪，當中包括1名大學客席講師涉藏有自製弩和木棒。各被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後2月及3月再訊。
首案被告依次為學生高號樺（17歲）、學生黎柏璣（21歲）及無業廖俊升（23歲），首兩被告各被控1項刑事毁壞罪，指兩人本月1日在灣仔匯豐銀行外分別損壞出入口玻璃門及木圍版；廖俊升被控1項阻礙公職人員罪，指同日同地阻礙警務人員A執行公務。
代表高號樺的律師投訴，被告被制服後遭警以胡椒噴霧噴面，被要求跪在警車內，抵警署後遭硬物擊打後腦。裁判官將辯方投訴記錄在案。
另宗案被告教大客席講師岑嘉林（37歲）被控1項管有適合作非法用途的工具罪名，指他管有一把自製弩、20支尖木棒及兩支木棒。
其餘被告包括侍應許翹灝（19歲）、侍應林子龍（19歲）、學生任浚銘（19歲）、學生陳業云（17歲）、侍應劉傑寧（24歲）、建築工人曾朗軒（19歲）、電工馮志強（39歲）和無業陳景勝（27歲）。除任浚銘被控1項管有違禁武器、陳景勝被控1項項管有攻擊性武器罪名，各人均被控一項管有適合作非法用途的工具罪名。
1人還押 其餘准保釋
各被告被指於今年1月1日在灣仔及銅鑼灣等一帶分別管有士巴拿、槌仔、自製鐵蒺藜、摺刀、萬用刀、伸縮行山杖、雷射筆等。除任浚銘須還押，其餘被告獲准以1000至2萬元保釋外出，部分須守宵禁令或不得離港。