盲眼印尼記者入稟 警確認開槍拒交代警身分

押後下月開審 料同日宣判

原告Veby Mega Indah（39歲）樂見法庭盡早處理案件，質疑代表警方的律政司拖延時間，以令她喪失控告涉事警員的憲法權利。

就原告入稟要求警方交代開槍擊中其右眼的警員身分，警方代表昨在庭上回應，仍積極調查事件，預計將與Veby會面，以了解其傷勢。警方目前已確認當日在涉案地點發射一枚橡膠子彈，以及開槍警員的身分，但不能承認該子彈有否導致Veby受傷，故未能確定當中的因果關係，難以回應「交代開槍致原告受傷的警員身分」的要求。

原告大律師白天賜表示，即使訴訟文件再作修改，警方仍對披露肇事警員身分的議題有爭議。法官高浩文指出，原告要求警方交出肇事警員的身分，目的為提出私人檢控或民事索償，並將安排下月17日聆訊及頒下裁決，同時着與訟雙方積極解決本案議題。

大律師：確定身分助舉證

私人檢控門檻高 法庭不易批准

對於在民事索償案需要索取肇事警員身分，執業大律師陸偉雄接受本報查詢時解釋，原則上原告可只向警務處長提出索償，但若原告能確立開槍警員的身分，將有助原告獲得更聚焦和強而有力的證據，從而令舉證的成功機會更大，增強原告的勝算。

就Veby打算循私人檢控方式控告涉事警員，陸偉雄表示，為避免公眾濫用司法程序，法庭一般不會輕易批准私人檢控。陸又指出，申請人提私人檢控時，須自行蒐集證據，同時要向法庭解釋，為何律政司不就該案件提告，形容當中的門檻不低，過往亦較少出現私人檢控的案件。

受僱於本港印尼語報章SUARA的Veby早前入稟控告警務處長，表示自己於去年9月29日下午4時50分，在灣仔站A2出口通往入境事務大樓的行人天橋上，遭警員開槍而受傷。入稟狀以「第三方披露令」作法律依據，要求警方在14日內，披露該開槍警員身分、編號和相關文件，包括書信、紀錄、口供及電腦紀錄。

【案件編號：HCMP2249/19】

（反修例風暴）