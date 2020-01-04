理大裝閘機管制出入或違地契 8000平方米公眾休憩地須開放 地署下周派員視察

本報翻查立法會文件，以及理大與政府於2011年訂下的地契後發現，理大申請現稱為Z座大樓的第八期發展計劃時，因應地段本來屬於「休憩用地」用途，故向城規會申請改劃用地時同意於大樓低層、平台，提供不少於7,941平方米的公共空間；當中3,461平方米可為有蓋的室內空間。地契明文規定，理大於每日早上7時至晚上12時，須免費開放以上公共空間予公眾人士使用。

地署：建閘機無違地契 須確保公眾可達

地政總署回覆本報表示，擬建入閘機位於理工大學範圍內，並不違反相關地契條款。不過，地契條款內另有規定公眾可達的休憩範圍，署方會與理大跟進確保有關規定不受影響。據了解，署方下周派員前往理大視察。

根據地政總署資料，如發現有違反契約條件，署方可採取適當執行契約條款行動，例如發出警告信，要求業主在指定時限內糾正違契情况。如業主未在限期前糾正，地政總署可把警告信在土地註冊處註冊，即俗稱的「釘契」。

理工大學發言人回覆表示，目前理大校園尚未完全修復，有需要加强保安，校園現時只限教職員、學生及校方授權人士進入；第二學期開學在即，校方在校園的主要入口安裝閘機，目的是令師生及員工進出校園時更為有序及便捷，入閘機設施有效疏導進出校園人流。理大至截稿前未有回應涉違反地契一事。

出入口保安看守 理大：閘機疏導人流

本報記者昨日走遍理大6個出入口，發現全部都有保安看守及以水馬、鐵閘圍封，其中只有暢運道近A座的正門入口、漆咸道南的Y座及Z座供教職員等人出入，全部人須拍卡核實身分，訪客則須出示訪客證。最多人出入的正門入口更有保安先查閱證件。有不願透露名字的職員表示無奈，稱校方如要安裝閘機也只能接受。

八大出入須示證件

嶺大：無計劃設置閘機

就安裝閘機一事，本報向其餘7間資助大學查詢，其中只有嶺南大學明確表示，現時沒有計劃在校園出入口設置閘機，而現時7間大學的教職員及學生都要出示證件或拍卡，訪客則要預先登記或出示相關證明文件。

理大校董會學生代表李傲然表示，校董會從未討論加裝閘機一事，又稱大學本質是自由開放的地方，也是社區的一部分，否則大學只是劃地為牢，他批評校方現時的做法直接影響大學的內在價值。

明報記者

（反修例風暴）