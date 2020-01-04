元旦被捕 保釋者全換灰衫褲 團體斥「有辱人格」

警：檢走衣物為調查

前線：一般准家人送衫更換

本報昨到香港仔警署和北角警署外觀察，多名獲准保釋者穿上警方提供的灰色長袖衛衣、長褲及膠拖鞋，獲警署外有心市民送贈衣物，躲到隱蔽地方更換。

民間法律評論團體「法夢」批衣著「有辱人格」，違《聯合國囚犯待遇最低限度標準規則》。

警方稱，因應個別案件的情况，警方或會檢取被捕人的衣物作調查用途，並會相應提供保暖和舒適的衣物予有關被捕者。警方重申一向尊重被羈留者的尊嚴、私隱和權利，並有一套既定程序處理，確保符合法例和程序上的要求。在對調查過程或司法程序沒有造成不合理的延誤或妨礙下，被羈留者會獲安排與外界溝通，如尋求法律援助及與親友聯絡等。

有在反修例運動中負責拘捕行動的前線警員稱，給被捕人更換的衣服由各「環頭」自行安排，沒指定款式，採購時以價低為原則，他見過有環頭提供印有「I Love HK」字樣的T恤給被捕者更換。

他說以往會容許被捕者保釋時由親友帶衣服給其更換，估計今次是因警署要處理大量被捕者，沒有人手檢查親友送來的衣物。

18歲姓嚴大學男生在北角警署被拘留39小時後保釋外出，他說警署有分發水及食物，但提供的火腿通粉及粟米肉粒飯都是冷冰冰，家屬送來的食物亦是冷的；有部分警員會拖延各種程序，「令你廁所要遲啲先去到」。

被捕者：等24小時才准致電報平安

他說自己被羈押在類似倉庫的地方，「被迫一百幾十人坐喺嗰個地方」，無法「攤喺度」，只能坐着睡。他說於1月2日凌晨約2許要求致電向家人報平安，至翌日凌晨4時才獲安排。

報稱地盤工的陳先生在北角警署拘留45小時，他說被安排在警署一個有蓋停車場，以鐵馬分隔，每區有四五十人，有膠櫈可坐，亦有毛氈禦寒。

陳先生說被捕約12小時後致電親友報平安，警方有提供一日三餐，「但全部都係火腿」。他說在銅鑼灣被圍捕後，一名男子要求上廁所，獲警員給膠樽「自行解決」。

（反修例風暴）