崇光外被捕 多人稱聽到槍聲未聞警告 有往吃飯 有往購物 有附近下班

被捕者：邊跑邊射催淚彈 絕對濫捕

警方元旦日在銅鑼灣截查464多人，昨修正拘捕人數為286，年齡介乎14至81歲，全部涉非法集結，被捕者昨陸續在北角警署及香港仔警署獲准保釋。本報訪問了5名在香港仔警署及2名在北角警署獲保釋者，重組當時情况，至少6名受訪者稱聽到或看到警員開槍，其後逃跑；所有受訪者均稱，沒有聽到或看到警方警告。

在北角獲保釋、30多歲的地盤工人陳先生稱，當日遊行後在銅鑼灣吃飯，約8時許欲往港鐵站乘車離開，當時在崇光附近聽到至少3下槍聲，並看到一隊防暴警從維園方向向西跑來，有警員邊跑邊發射催淚彈。他稱當時和一名防暴警平排跑，「佢指住我叫我唔好跑，我跑快兩步」，跑至崇光及銅鑼灣廣場一期之間的花旗銀行外，迎面一隊防暴警由灣仔方向向東推進，他「唔夠一分鐘」被前後包抄拘捕，其間沒聽到或看到警方警告，直至11時許一名女警在現場宣布各人涉非法集結被捕。他批評警方「絕對係濫捕」，稱看到在銅鑼灣有露宿者被圍捕，提供隨身「家當」檢查，但不獲放行，最後不知有否帶署；北角警署內亦有一名菲傭，因沒帶身分證出街被捕。

在香港仔警署被扣查48小時後獲准保釋的Carmen憶述，當日遊行後，在銅鑼灣港鐵站D4出口外欲往吃飯，突然聽到槍聲，有市民向灣仔方向跑，她當時站在一旁，看見有警員「一路行一路射」，但無聽到警方警告。未幾她發現自己被包圍並要求坐下。她稱約半小時後警方開了兩張枱登記個人資料，第一張枱她被抄寫身分證，她問警員為何要抄身分證，警員稱「後面有人解釋你聽」，另一張枱有警員在她手上寫編號，稱要以非法集結拘捕她。

30歲物業主管Marco同樣在香港仔警署被扣查48小時後獲准保釋，他憶述當晚遊行後，在崇光門外吸煙，「諗緊食乜」，突然聽到槍聲，未聽到警告，其後有防暴警推進，喝令在場市民向灣仔方向前行，他依從指示前行，卻在另一邊遇上另一隊防暴警禁止前行，警方包圍網就此形成。

崇光買禮物給女兒 下班男被捕

患有高血壓、40餘歲的楊太昨早手持拐杖在警署外，與女兒等候丈夫保釋。她說丈夫當晚在銅鑼灣附近下班，被捕前已工作逾12小時，「當晚7時半收到他的信息，他說『留飯』（給他），會先去崇光買新年禮物給女兒」，其後便與丈夫失去聯絡。楊太對丈夫無故被捕感無奈及「難以理解」，「不知道拘捕行動的準則和用意，但小市民就要接受」。

老闆直播見藍絲員工「食花生」被捕

車房老闆劉先生昨午到北角警署了解，他表示元旦在家中看直播時發現員工在崇光附近被捕，得悉對方無帶身分證而被捕。他續說，該員工是「藍絲」，「藍到係小粉紅」，純粹落樓一會，「見到他站在一旁食花生」，未料被拘捕。因該員工患有心臟及肝病，劉早前帶同藥物、員工的身分證副本及住址證明到北角警署，惟未能將藥物交到員工手中。

（反修例風暴）