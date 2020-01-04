警屢被指剝削兒童弱勢權利 成人陪錄口供變「未必經常可行」

15歲少年在2019年9．21「光復屯門公園」示威被搜出經改裝的長傘及雷射筆等而被控，同年10月少年應訊時，警員作供承認，即場截停少年及在現場錄影少年問話時沒作警誡，亦無家長陪同。辯方在庭上投訴，並表明反對將口供呈堂。

警稱案件主管可准無合適成人在場

《警察通例》第49章24節指出，為16歲以下的被羈留人及精神上無行為能力者（MIP）安排合適成人在場屬強制規定。去年11月13日，保安局長李家超回覆立法會議員張超雄時質詢時，稱在合理可行的情况下，警方會要求「合適成人」到警署陪同，方對被捕的兒童或少年查問。「合適成人」包括親人、監護人、照顧者、對處理某類有特別需要的人有經驗者，但不能是警務人員或受僱於警方的人。

不過，警務處長鄧炳強上月23日在回覆張超雄的公函稱，上述安排「在某些情况下未必經常可行」，例如警方在該人犯案一刻或偶然碰上而當場逮捕，需立即查問，或未能與其父母或監護人聯絡；又或延遲聯絡父母或監護人會拖延展開查問的時間，以致日後其口供呈堂作證時可能遭受質疑等。

警方稱，「案件主管可授權批准與16歲以下的人會面時無父母、監護人或其他合適成人在場，但相關會面的詳細情形，錄取口供的經過及所採取的措施均須被記錄」。張超雄批評警方做法令被捕兒童的權利被踐踏。

（反修例風暴）