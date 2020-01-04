被捕精神病者三求服藥 警不理 無律師家人陪錄口供 涉違警察通例

有在反修例示威被捕的精神病康復者控訴，拘留期間向3名警員三度要求服藥，警員均置之不理，質疑她「玩嘢」，最終拖延逾24小時才再服藥，保釋後病情惡化，需加重用藥劑量。警方亦涉嫌違反《警察通例》，未有即時安排合適成人或律師陪同事主錄取口供。香港社會工作者總工會會長倫智偉表示，知悉有約13宗MIP或抑鬱病患被捕個案，部分人無法即時與家人或社工會面，有急切醫療需要卻不獲即時處理。立法會議員張超雄批評警方漠視MIP被捕人權益，不將指引放在眼內。

警聲稱重視MIP權利：

培訓警員 盡量安排合適者陪錄口供

就警員涉嫌沒理會MIP被捕人的藥物需要，及沒有安排合適成人陪同，本報向警方查詢，警方未就此回應。警方稱重視保障精神上無行為能力人士的權利，並已向所有新入職及在職警務人員提供全面培訓。警方亦稱，會盡量安排合適成人（親人、監護人或其他負責照顧或看守他的人等）陪同錄口供。

事主：值日官質疑「玩嘢」

批「唔舒服又出來？」

精神病康復者A小姐（化名）向本報記者表示，早前在示威活動中被警方拘捕，被拘留於警署期間，她三度向警員申明自己為精神病康復者，需每日服藥，但身上沒有該種藥物，故盼警員安排她入院治理。她亦指自己有勞福局發出的殘疾人士登記證，可證明自己確實為精神病人。但她的訴求不獲受理，值日官質疑她「玩嘢」，亦批評她「唔舒服又出來（示威）？」

A憶述當時有被捕女子暈倒、男子「爆缸」流血，同未被送院，警員亦不理。之後她再向負責搜袋的警員提出服藥要求，警員無安排。她說，警員態度惡劣，對所有被捕人均以「犯」、「曱甴」稱呼。

警員稱律師未到或扣更久

事主錄口供後方悉律師一直在等候

之後，有警員威嚇她律師遲遲未到，她可能要被扣押多時，最終她在沒有律師陪同下錄取口供。及後她第三次提出需服藥，警員着她等候。當她完成錄口供，警方才安排她見律師，其時她發現，原來律師一直在警署外等候，家人亦等候了5小時。

拖逾24小時始服藥 病情惡化

A表示，被捕前一周醫生為她開新藥，需每日服用，今次保釋回家後再服藥，已拖延逾24小時。她說被捕後持續發噩夢及覺得驚恐，後來兩次覆診，醫生相繼加藥、調高劑量。她對於警方忽視其殘疾需要感到失望，擔心同類被捕者有同樣遭遇。

協助處理反修例被捕者案件的律師林正文表示，根據《警察通例》第34章，不論該人（精神上無行為能力的人）作為受害人，證人，或疑犯，警務人員應立即安排一名合適成人在場陪伴及提供協助，以保障MIP的利益。他認為，以A小姐個案，警員沒安排合適成人陪同，涉嫌違反通例要求。

張超雄斥指引「統統不執行」

社總批「警方處理MIP態度退步」

張超雄表示，2015年美林邨老翁被殺案，警方錯誤拘捕一名智障男子並一度控告誤殺，引發重大爭議，有警員須接受紀律聆訊。他認為警方應汲取教訓，但近期反修例事件顯示，「警方態度完全無變，並延遲或妨礙一些醫療治療需要」。他亦批評警方對被捕人心存仇恨、偏見，「所有指引、通例、程序、保障被捕人的基本權益，根本統統都不執行！」

倫智偉表示，MIP包括精神病、智障、自閉症患者，他們不懂得表達自己，或被警方誤會為不合作，若無合適成人陪同，會將被捕人權益置於不利情况。他認為警方在處理MIP的態度上退步，「當年美林邨案件承認有錯，但現時不認有錯，說好的處理步驟沒有，尊重態度也沒有」。

明報記者

（反修例風暴）

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