教協擬眾籌 法律支援被捕被投訴教師

教局：歪曲事實煽動教師情緒

教育局稱，教協連日發文歪曲事實及教育局長的言論，不斷製造及散播白色恐怖，令人懷疑藉此煽動教師情緒，為自己的集會造勢及作政治宣傳，實有失教育團體應有的專業態度，局方深表遺憾。當局重申，被調查的當事人有充分申述和自辯機會，已多次解釋調查過程，亦清楚表示情况嚴重的個案才會停職或取消註冊，批評教協顛倒是非。

籲教育界赴今晚集會

教協昨呼籲教育界今晚出席在愛丁堡廣場舉行集會，捍衛教師專業及對抗白色恐怖。集會已獲警方發不反對通知書，教協會長馮偉華冀警方配合集會，不要無理打壓或腰斬。教協說，屆時會邀請在職教師、校長、大專界成員等發言，包括6．12右眼受傷的中學教師楊子俊，國際教師聯盟等外地教師工會亦支持集會。

反修例風暴中，教育局收到123宗與教師專業操守相關投訴。教協計劃發起眾籌，為被捕及被投訴教師提供法律支援，但暫未公布眾籌時間表及目標金額。

全國政協副主席、前特首梁振英昨於facebook提到，有教師私下詛咒警察子女，亦有教師製作涉仇警的工作紙，認為教協應在集會公開被調查教師的資料，包括姓名、所屬學校及案情等。

另外，就楊潤雄表示可取消校長資格言論，教協副會長、教育界立法會議員葉建源說，教育局有權取消校長資格，但在校本管理下，由學校法團校董會負責校長任免事宜，過往未聞局方運用權力取消校長資格，認為此舉是干預校本管理，令校長感到很大壓力。早前興德學校被揭有「影子學生」，馮偉華說教育局亦無取消該校校長資格，只是透過增加校董會成員處理事件。

（反修例風暴）