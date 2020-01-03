稱許智峯「作消極抵抗」 警：扯眼罩「驅散更有效」

江永祥：或恃戴眼罩不怕噴椒

警察公共關係科高級警司江永祥說，前晚8時許警方在怡和街及波斯富街驅散人群，警告在場者離開，部分不聽從。他說當時許智峯「作出消極抵抗」，不聽指示回行人路，「這個人有戴眼罩，不知是否恃着自己戴眼罩，所以不是很怕胡椒噴劑，同事拉開眼罩，使用胡椒噴劑，令驅散行動更有效」。

警稱已警告 片段顯示先噴後警告

江稱當時警員曾警告許若不離開便使用胡椒噴劑。但翻看事發片段，警員兩度扯開許的眼罩，再對他近距離噴胡椒噴劑，事後才警告他。被問警員做法是否符合武力指引，江稱警方使用武力是希望有效，「好似我們使用武力，有很多人打開雨傘擋住，我們很多時都會扯開他們的雨傘」。

許：將民事刑事追究警暴

許智峯發聲明回應，譴責有關暴力行為，斥前線警員已失去理性，為泄憤及仇恨而攻擊公職人員，而非驅散。他將從民事及刑事追究警方暴力。

（反修例風暴）