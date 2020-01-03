不滿星火被凍結 男子刑毁匯豐認罪

毁入票機ATM 維修費逾10萬

被告王繪豪（33歲）被控於2019年12月30日，在上水中心商場匯豐理財易中心，無合理辯解損壞2個廣告燈箱、5塊強化玻璃、1部入票機、2部存錢機及4部自動櫃員機。

案情指稱，身穿灰衣、啡色褲的被告，用鉗打爛上述匯豐財產，其間右手受傷流血，血迹殘留現場。銀行職員報警，閉路電視拍下被告犯案及衣著。

警方在上水天平邨發現身穿同樣服飾的被告，遂拘捕他。被告在警誡錄影會面承認不滿銀行凍結「星火同盟」戶口，憤怒下犯案，逃走期間扔棄涉案的鉗。銀行職員統計，維修費達10.2萬元。

「私了」案 官頒令禁報事主身分

另外，3人涉於去年10月及12月在旺角「私了」3人，共被控3項有意圖傷人罪，昨分兩案於西九龍裁判法院提堂。裁判官均頒下「禁止報道令」，不准披露辨認事主身分資料，案件押後3月12日再訊。

首案被告是裝修工人梁啟樂（33歲），被指上月1日在旺角道與彌敦道交界意圖使男子X身體受嚴重傷害。

次案被告為無業的羅偉華（56歲）及服裝銷售員黃綺婷（22歲），涉於2019年10月6日在旺角亞皆老街近西洋菜南街，連同其他人使男子X身體受嚴重傷害；另羅被控使男子Y受傷。

【案件編號：FLCC17、WKCC14-25/20】

（反修例風暴）