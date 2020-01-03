手機被開鎖 理大生指警冒簽同意書

被告吳俊偉（22歲）為理大會計系學生，由大律師郭憬憲代表。控方開案陳辭指稱，事發日晚上8時，約20名示威者在警署外叫口號，9時許有人試圖噴漆，警員驅散。被告被截停，在背包搜出玻璃樽、火機燃料罐及槌仔，他的iPhone手機亦被檢取。被告在警署簽下檢取手機聲明書，提供解鎖密碼。

控方表示，涉案玻璃樽被驗出微量石油蒸餾物，燃料罐有120毫升蒸餾物液體，屬高度易燃。另有法證人員從被告的手機擷取相片。

藏懷疑汽油彈材料

稱遭便衣警打眼短暫失明

辯方反對將警員經手的所有證物呈堂，稱被告當晚9時半被帶返旺角警署，經過走廊時遭便衣警棍毆左眼，警員謂「打錯咗」。正當被告短暫失去視力，有警員扯開他的背囊開口，所有證物都在他視力受損下交收點算。

辯方稱，被告隨後被帶到房間，在警員威嚇下揹背囊影相。10分鐘後，被告被帶至接待處，兩名警員要求他提交手機密碼，其中一人在紙上畫上數字鍵盤，命令他交出密碼，被告拒絕，警方遂自行解鎖手機，辯方懷疑警員曾偷看密碼。辯方又表示，被告從無簽署檢取同意書，控方呈堂的同意書上是偽冒的簽名。

辯方反對證物呈堂：

開審前兩日才披露證物

針對審訊首日出現證物呈堂爭議，辯方解釋是控方在開審前兩日、即除夕日才披露被告手機的資料副本，批評控方不負責任。控方否認蓄意隱瞞資料。審訊今續，控方將傳召拘捕被告的警員19186（警員編號）作供。

【案件編號：WKCC3729/19】

（反修例風暴）