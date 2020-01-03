男子藏汽油彈囚1年 反修例首宗 認罪稱明白政治問題難武力解決 官：須判阻嚇刑罰

認罪的被告劉嘉柏（22歲），由案發10月13日還押至今。辯方求情稱，被告曾入讀中華廚藝學院，對環保及素食極有興趣，曾赴日本當義工半年，照顧老人及幫助煮食。

求情稱曾赴日當義工 照顧老人

被告、其父母、兄長及中學校長等共撰寫7封求情信，被告父母稱兒子犯罪並非為個人利益，請求輕判；被告亦親筆表示，還押期間深切反省，明白政治問題不能以武力解決，知道定罪會影響前途，亦對父母擔心案件感到傷心、無力。

官：致命武器 量刑起點21月

署理主任裁判官徐綺薇判刑時表示，被告案發時毫無疑問正準備作一些破壞公眾安全的行為，而汽油彈更是致命武器，案件性質非常嚴重。雖然事件中未有人受傷，但仍有必要判處阻嚇刑罰，故將量刑起點定於監禁21個月，考慮到被告坦白認罪，背景良好，減刑後判他入獄一年。

逃跑扔背包 搜出兩汽油彈

案情指出，大批示威者2019年10月13日在將軍澳一帶縱火堵路，警方到場驅散，其間在將軍澳尚德廣場追截被告。被告逃走期間棄置背包、脫去上衣，最終赤裸上身遭制服，在警誡下被告一直保持緘默。警方在被告的背包搜出兩支由玻璃樽、燃料液體及碎布製成的汽油彈、打火機、一罐卡式石油氣、一個噴嘴、一個槌仔、口罩等。警方其後將上述物品送到政府化驗所化驗，證實玻璃樽內的液體屬易燃物品， 一般用作工業溶劑。

根據《公安條例》33條，年滿17歲但不足25歲的任何人被裁定在公眾地方管有攻擊性武器，須判處不超過3年的監禁、勞教中心或更生中心。

【案件編號：KTCC1837/19】

明報記者

（反修例風暴）