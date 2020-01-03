便衣巡旺角遇襲 19歲男涉襲警被捕

警方昨稱，前晚11時許一名便衣警巡經山東街及通菜街交界期間，遭多人襲擊，大批便衣警到場增援後制服一名19歲姓李男子，初步調查相信他曾於旺角堵路及非法集結，並在其身上搜出一瓶打火機機油、手套、面罩、口罩等。警方以涉嫌襲警、公眾地方行為不檢及藏有工具可作非法用途將男子拘捕，案件交由旺角警區重案組第一隊跟進。

便衣指罵後突倒地 青年：我無打人

有網片顯示，當晚大批便衣警在山東街及通菜街交界將一名男子按在地制服，部分人持警棍及戴黑口罩，其間一名便衣警步近，指罵被制服男子，該男子高呼「我無打人，我真係無打過人」。該便衣警其後走到同袍身旁，未幾便伸手拉着同袍手臂，之後突然倒地，同袍見狀立即將他拖往路邊。遇襲便衣警的頭部及手臂受傷，事後清醒送往廣華醫院治理，有親友到場探望。不過，網上暫未見有片段完整顯示事發經過，包括便衣警遇襲起因。

警察公共關係科高級警司江永祥表示，遇襲便衣警隸屬旺角警區，懷疑當時有人得知其身分並襲擊他，其後有軍裝警到場支援，並拘捕涉案男子。他說警方在高危地點派出便衣警，以制止暴力罪案，便衣警會以小組行動以保障安全，也會保持低調，但有時無法避免便衣警會被途人或罪犯認出身分。

（反修例風暴）