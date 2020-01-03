親友守候警署外 不滿圍捕「漁翁撒網」

昨日傍晚仍有10多名親友在警署的水馬外守候。有義務律師說，北角警署內約180人全都在崇光百貨外被捕，大多是路過該處，他接觸到的個案年約16至30多歲。

警禁送水衣服有骨食物

有不少被捕者的親友手持外賣，在警員安排下分批進入警署放下食物。有親友稱警方只容許送無骨食物，餐具及水均遭禁止，警方又以警署內已有衣物及衣物有繩為由，拒絕親友送衫；親友放下食物便要離開，只有16歲以下被捕者的家長可入內與被捕者見面。

五旬家人被捕 「以為查完無事」

親友許先生說，前晚9時從新聞報道看見家人在崇光對開被警方截停，至凌晨零時許見他被帶上旅遊巴，「佢都50幾歲，本身以為查完無事，點知最後都帶走」，家人沒向他透露參與遊行，估計只是路經。許先生對家人被捕感到擔心，對警方「漁翁撒網」式圍捕表示無言。

陳小姐稱，前晚與兩男女朋友失去聯絡，昨午確認二人在銅鑼灣被捕，認為警方的圍捕行為屬濫捕，及擔心友人情况。嚴同學說，前晚收到哥哥同學電話，懷疑就讀浸大的哥哥在崇光外被捕。他嘗試致電聯絡不果，其母擔心得大哭，「我都唔知可以點，唔通攬住佢一齊喊？」嚴同學至昨午仍未確認到哥哥在哪間警署，認為警方圍捕行為不公，「希望佢哋可以對得起自己套制服」。

（反修例風暴）