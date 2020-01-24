民陣轟濫捕 警：截查後拘287人 被質疑便衣持槍 江永祥：駐高危點助阻破壞

民陣召集人岑子杰批評警方不理有否證據，只是「拉住先」，「是徹底及赤裸的濫捕」。

12至81歲被捕 包括醫生區議員消防隊長

據悉，銅鑼灣287名被捕者中，包括1名消防隊長、1名消防隊員、1名公立醫院醫生，以及深水埗區議員冼錦豪，據悉冼被捕時身穿寫有其名字的風衣。

另外，警方稱累計過去數日拘捕420人，包括307男113女，年齡介乎12至81歲，他們涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、阻差辦公、拒捕等。警方除夕使用了23發催淚彈、15發橡膠彈及1發布袋彈；元旦使用了7發催淚彈、9發橡膠彈及1發布袋彈。

便衣佩防暴槍「控場」 警：倘可行盡快展委任證

前日下午4時許，灣仔匯豐銀行分行遭破壞，到場便衣警全部蒙面及手持防暴槍，有市民質疑是「劫匪」，要求出示委任證。行動部高級警司汪威遜昨稱，當時10名黑衣「暴徒」大肆破壞，便衣警隨即拘捕，有兩男一女因刑事毁壞及藏有攻擊性武器被捕，另3名男子衝擊警方防線涉阻差辦公被捕。

被問為何便衣警配備防暴槍械，汪說警員除拘捕犯人，亦要控制場面，而過去曾發生搶犯，故同事需配備防暴裝備戒備，並且在可行情况下會盡快展示委任證。

警察公共關係科高級警司江永祥說，警方為預防罪案，過去數周安排便衣警駐守及巡邏高危地點，認為可有效防止大規模破壞及襲擊事件。

港島總區高級警司（行動）吳樂俊稱，前日下午4時許警方到軒尼詩道執法時遭襲擊，完成拘捕後有暴徒再破壞同一銀行並設路障，故認為遊行無法安全進行，「迫不得已」下決定終止遊行。他無提及5時許有警員擲催淚彈一事。

「人群有老弱婦孺」 民陣斥放催淚彈無示警

民陣召集人岑子杰表示，下午5時許大批遊行者在軒尼詩道時，警方在無警示下放催淚彈，人群中有老弱婦孺，批評做法「不人道」，亦令情况升溫。他對警方處理手法感到非常遺憾，對未能完整參與遊行的市民致歉。

指30分鐘解散沒可能：警7．21到場都要39分鐘

岑子杰指出，警方5時半要求民陣半小時內解散遊行，但民陣強烈反對，認為沒可能短時間內解散，「一班well-trained（訓練有素）的警察，由元朗警署去到西鐵站都要39分鐘（指7．21事件）」，民陣曾提出晚上8時半，警方將死線定為6時15分，當晚則6時半起驅散；他批評警方草菅人命及製造恐慌。

吳樂俊則稱，警方6時半才正式推進，距離要求解散已有1小時，其間不斷警告；並說警方正式使用武力驅散是7時半，因有人在天樂里向警員擲汽油彈。

另外，警方稱當晚在銅鑼灣截查464人，初步調查後拘捕287人，涉非法集結，即場放走177人；至昨日暫未有人被檢控。吳樂俊說絕不同意「濫捕」指控，稱警方6時半起由軍器廠街向東推進，大部分和平市民已離開，至糖街卻有約百人再出來堵路叫囂，警員多次警告他們離開卻無人聽從，警方才開始「截查」。

拉起逾百米封鎖線 稱「無人有特權」

當時警方拉起逾百米的封鎖範圍，記者被截查及驅趕，需到遠處高位拍攝；另有社工、民權觀察的觀察員被捕。吳樂俊強調「無人有特權」，在場者不論職業，如拒離開便會被查，經查證後警方並無拘捕專業記者。警察公共關係科總警司郭嘉銓稱，警方尊重採訪自由，傳媒聯絡隊當晚有安排3處地點供傳媒拍攝，指警方安排亦要視乎實際環境。

明報記者

（反修例風暴）

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