到場了解警民衝突 區議員稱遭警指「暴徒」

昨凌晨旺角發生警民衝突，凌晨正式履新的油尖旺區議員李傲然在現場了解事件。李傲然接受查詢時表示，速龍小隊約2時出現於西洋菜南街近豉油街一帶包圍市民，並要求所有人跪低、雙手放頭，截查搜身。被截查的他曾向警員表明區議員身分，被警員以「即是暴徒」回應，他被搜身後獲放行，李傲然表示感到被羞辱，認為警員主動挑釁，以武裝恐嚇市民。

元朗區議員林進遭帶署搜身

另外，元朗區議員林進昨亦被警方帶回警署搜身。林進表示，昨凌晨有市民於天水圍銀座自發舉行倒數活動，現場有防暴警察戒備。他說，地區組織「天水連線」5名成員，包括3名區議員在場觀察，被多名警員包圍，他們與警方發生口角。林進引述其中一名警員稱：「你玩嘢吖嘛，我就帶你返警署」，續稱被警方帶往警署並沒收手機，獲放行後才取回電話。

警︰男子要求帶署 林否認

警方回覆查詢表示，昨凌晨警員於天水圍天恩路巡邏期間發現4男2女形迹可疑，遂截停盤問搜查，警員票控涉嫌在公園內吸煙的男子。警方指27歲姓林男子表現不合作，並「要求由警員帶返警署後才進行盤問和搜查」，重申警員並無沒收任何人手提電話。林進承認有於公園吸煙，但強調自己從未要求到警署搜身，重申自己往警署前已被警員取走電話。

新一屆區議會昨日履新，包括林進等12名民主派元朗區議員昨早於嘉湖銀座對出空地宣誓就職，其間遭一身穿長大衣、拖着手拉車的中年女子騷擾，在議員旁邊舉起手拉車意圖襲擊，該女子擾攘約10分鐘後自行離開，事件中無人受傷。

（反修例風暴）