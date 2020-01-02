輕鐵上落客 3人闖車廂縱火無人傷

昨日凌晨0時，警務處長鄧炳強到旺角彌敦道一帶巡視，及後離開轉往蘭桂坊。鄧離開後，示威者在旺角彌敦道燃燒雜物，警方先後舉黑旗及橙旗警告，並發射多枚催淚彈驅散，其中一枚疑擊中作家鄧小樺。

作家鄧小樺旺角消夜 眼角中催淚彈

鄧小樺接受查詢時表示，當時她與友人食消夜前途經登打士街，她看見警方刻意向行人路發射催淚彈，其中一枚擊中她左眼下方，眼鏡頓時碎裂，她受傷流血，急救後送院縫3針，並需檢驗視力。她表示，當時她和友人於行人路上行走，而附近行人都是穿著街坊裝，她目前正徵詢法律意見，保留向警方追究權利。

此外，除夕夜多區亦發生汽油彈縱火事件。荃灣警署旁的露天停車場前晚10時許疑遭人投擲汽油彈，3輛私家車起火，警方將案件列縱火案調查。至昨日凌晨2時許，一輛正往屯門碼頭方向行駛的615P線輕鐵駛至新屯門中心對開輕鐵車廠站上落客期間，3人闖入列車頭卡車廂縱火，車長用滅火筒將火救熄。同一時間，輕鐵車廠亦遭縱火，車廠職員從閉路電視發現有人向車廠範圍投擲汽油彈，一輛雙層巴士被擊中起火，職員自行將火救熄，兩宗案件中無人受傷。警方將兩宗案件交由屯門警區刑事調查隊第8隊跟進。

（反修例風暴）