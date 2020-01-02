新科區議員帶頭遊行 「未來4年站在人民前面」

在深水埗又一村選區擊敗自由黨李梓敬的大律師劉偉聰表示，元旦遊行是延續去年的反修例運動，18個區議會加起來就是香港，區議員不止做區務，亦要分擔全港事務。他表示，深水埗區議會將成立小組跟進反修例運動發生以來的事件，包括二噁英問題等。他稱，素人無政黨包袱，該區素人未來會成立鬆散的平台一起合作、分享資訊。

區選中擊敗實政圓桌田北辰的荃灣區議員劉卓裕表示，會要求保留區內連儂牆，而荃灣區議會將和其他區議會聯署，爭取「五大訴求、缺一不可」。他稱，將在議會內要求政府提供數據，明確交代催淚彈對市民的影響，亦會跟進民主發展。

區議員：任重道遠 支援手足

黃大仙區議員、公民黨劉珈汶表示，她是因反修例運動而參選，上任後首日參與元旦遊行是延續這場運動，提醒政府港人十分團結，亦提醒自己不忘初心。她稱，今屆區議員任重道遠，上任後會透過區議會平台跟進五大訴求，透過區議會的委員會制度跟進警暴問題，如警方在社區放催淚彈；亦會藉着區議員身分，支援因運動被捕的「手足」，定期探訪還押和被捕的「手足」；除金錢支援外，透過舉辦活動給予「手足」精神上支援。

（反修例風暴）