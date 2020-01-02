18國議員領袖聯署關注警暴 港府斥內容失實干預管治

聯署信籲獨立調查促警克制

多名外國議員在聯署信中提到，從傳媒報道見到香港警察在聖誕節期間，向年輕人、「和平的示威者」、「無辜的路人」使用催淚彈、胡椒噴霧、橡膠子彈等武器，獲彈道專家確認可造成嚴重傷害或死亡，違反國際標準。

信中稱，知道有一小眾示威者使用暴力，強調無意縱容他們的行為，但希望指出，大部分示威者是和平的，卻被警察攻擊；又稱暴力示威者的失望和憤怒，源於政府半年來拒聽訴求和對警方暴力的恐懼。信中要求林太指示警方克制、聽取示威者訴求，並成立獨立調查委員會等。

港府回應，斥信中內容失實誤導，重申無任何示威者直接因為警方行動而死亡，「反而多名警務人員在行動中嚴重受傷。這些都是赤裸裸的事實」。發言人強調，本港完全有能力自行解決挑戰，亦有行之有效的機制，透過監警會處理對警務人員的投訴。發言人稱，西方社會一些人正以香港為棋子，為達至目的以片面之詞抹黑港府恢復社會平靜的行動，無視激進分子對社會秩序造成持續和嚴峻的威脅。

（反修例風暴）