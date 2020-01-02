新工會擺街站 義工遭警制服

修頓球場對出一段軒尼詩道，昨午有多個新工會擺設街站招募會員。陣線發聲明稱，昨午約2時20分，一名陣線義工在修頓球場雖無任何衝擊，防暴警突衝前到建築地盤職工總會街站位置，將他推倒在行人路，以警棍毆打，其後又向其他工會成員發射胡椒噴霧及舉槍。

另外，昨午1時許，警方在西隧西九龍入口往港島方向設置路障截查車輛，6條行車線封了5條，交通非常擠塞，防暴警截查巴士時，要求大部分乘客下車，有市民不滿安排與警口角。

8歲童舉標語：不信任警察

過去半年的反修例示威，警方執法手法備受爭議，昨遊行隊伍中，有年僅8歲小朋友舉起「我們不再相信警察叔叔」標語，她說標語上的字是她親手所寫，她從新聞上看過「警察叔叔」發射催淚彈，也見過警察打人的畫面，常感害怕，所以不再信任警察。

（反修例風暴）