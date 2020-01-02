盧押道噴椒射中記者 崇光外查證件趕傳媒

攝影師表明身分捱警踢 《壹週刊》譴責

另外，《壹週刊》編輯部昨晚發聲明譴責警方暴力對待其攝影師，稱警方晚上約7時在灣仔軒尼詩道街市外推進並驅趕行人路上記者，該刊攝影師在表明身分下仍被警方腳踢及以盾牌「插腳」，攝影師倒地受傷流血。

記協強烈譴責警方昨天在崇光及附近街道清場及圍捕市民時，無理驅趕記者，斥此舉無異於新聞封鎖，令傳媒無法記錄及監察警方執法，直接衝擊《基本法》保障新聞自由的底線。

匯豐軒尼詩道分行遭破壞後，數十名防暴警及便衣警員由駱克道跑向盧押道匯豐分行，並制服多名示威者，惹起遊行人士不滿，有市民指罵及包圍警員。警員最初舉起紅旗，又持防暴槍戒備；有市民向警員方向拋擲雜物，數名警員在無警告下突然發射胡椒噴霧及胡椒球彈，在場大批市民及記者走避不及被噴中，有市民需即場清洗雙眼。本報記者亦被射中，感覺澀眼，不停咳嗽。混亂間一名男子遭警棍打中頭部，他稱後腦「有兩三粒雞蛋咁腫」，由救護車送院治理。

後來警察向駱克道方向後退，有人繼續向警方投擲磚頭及雜物，場面混亂，事件擾攘約15分鐘，警方至少發射兩枚催淚彈驅散人群，約5分鐘後有人向盧押道戒備的警員投擲一個汽油彈，未有人受傷。

入夜後港島多處有堵路，警方晚上驅散在銅鑼灣怡和街的人群，水炮車在崇光百貨對外射水，不久後再有人集結崇光外馬路並指罵警員。昨晚約8時後，警方快速衝前驅散，在崇光對出一段軒尼詩道行人路包圍數百人，並要求他們坐在地上，雙手放在頭上。警方在東角道設立防線，並逐一查閱記者證件，獲放行後須退至東角道防線後，無法觀察軒尼詩道情况。

警消息：要分辨記者非法集結者

警方消息稱，在崇光門外已作出警告及驅散，現場仍有近百人不肯離開，警稱有需要查證分辨記者及涉嫌非法集結者。

（反修例風暴）