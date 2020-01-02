遊行甫起步 鈔票塞爆星火籌款箱 梁頌恆：繼續支援工作 長遠或設離岸戶口

星火昨日最少設3個籌款街站，分別由屯門、北區的區議員等人協助籌款，記者現場所見，市民捐款甚為踴躍，鈔票塞滿多個大膠箱。

梁：短期內現金支援被捕者

梁頌恆曾多次為星火站台籌款，他昨稱星火的支援工作仍然繼續，故希望協助籌得流動資金以維持工作。被問到在銀行帳戶被凍結下星火如何運用籌得款項，梁稱短時間內需用現金支援被捕者，長線則要找一個「安全、保險、不被抄家」的方法處理款項，包括開設海外離岸戶口、甚至虛擬貨幣等方法，舉例可尋求歐盟國會議員協助「開路」，在外國開美元戶口等，冀能在月內完成工作。

屯門區議員巫堃泰稱，遊行甫開始捐款「已爆了3個（籌款）箱」，他形容可見港人對星火帳戶被凍結感憤怒，「鈔票已顯示到憤怒」。被問到星火應否透明化程序，他稱會鼓勵，但理解在工作量極大下，只能盡力而為。北區區議員陳梓峯稱，過往多次聯絡星火進行被捕支援工作，故認為有責任為星火宣傳、籌款。

捐款者：星火戶口雖凍結 港人的心不熄滅

遊行人士對捐款予星火踴躍，郎婆婆表示，年輕人犧牲甚大，希望藉捐款予星火作被捕、在囚支援，即使戶口被凍結，「但不會熄滅港人的心」。雷先生批評警方在無證據顯示洗黑錢下，已公開拘捕星火負責人，是政治打壓；他稱反修例運動有很多年輕人付出，成年人冀盡力捐款予信任的機構，他認為星火「信得過」。

民主黨為612基金籌182萬 基金派半年報告

為反修例運動提供法律、人道支援的「612人道支援基金」昨日亦籌款及派發基金半年報告，基金信託人何秀蘭表示，政府沒有底線，會非常小心保護市民所捐的款項。民主黨、工黨昨日均為「612基金」籌款，民主黨林卓廷公布，該黨在灣仔街站共為612基金籌得約182.5萬元。

另一支援被捕示威者的學聯「抗爭者支援基金」，昨亦設街站籌款，曾任學聯副秘書長的荃灣區議員岑敖暉協助站台。基金管理委員會主席劉澤鋒表示，自從星火被凍結戶口，多了個案向基金查詢被捕支援、緊急生活開支等事宜；但他稱現時管委會架構只得4名學生、1名社會人士，人手有限，加上基金定位較後期支援，例如撥款予因被捕而失去工作，或有需要求醫的抗爭者自由使用；相對星火派律師協助被捕人士的前期支援，定位上有分別，認為難以取代星火角色。

明報記者

（反修例風暴）