新工會街站招會員 學者：影響立會選功能界別

40工會反修例風波後籌組

根據《職工會條例》，任何涉及僱主、僱員的職工會在成立後30日內，須向勞工處轄下的職工會登記局申請登記，並提交最少7名會員簽署，獲發登記證明書後即成為法人團體。根據「二百萬三罷聯合陣線」資料，自反修例風波爆發至今，已有30個新工會成立，10多個仍在籌組階段。

在2019年10月登記成立的「香港保險仝人職工會」昨日在灣仔擺設街站，不斷有人即場繳交會費入會，該會副主席劉先生稱，籌委早在去年7月初商討成立工會，11月舉行首次會員大會。他說不少保險中介屬自僱，因工作時間具彈性，難用「罷工」表態，工會未來會連結同業，商討支援運動的方法。

香港製藥及醫療儀器總工會正向職工會登記局申請登記，籌委鍾先生說，業界的權益問題比其他行業相對輕微，成立工會的目的是團結業界就社會問題發聲，「主要想有個平台，與業界及其他工會探討有什麼可做」，他說不排除日後會參與「三罷」，視乎與會員商討後決定。

零售工會盼助無理被炒者

同樣正申請登記的香港零售前線總工會，其創辦人阿偉說，有零售商要求員工在公餘時間不要參與政治活動，也有僱主向取病假的員工發警告信，隨後更將之解僱，他形容是無理干預員工的公餘時間，製造白色恐怖，成立工會目的之一是協助因參與政治活動或被無理被解僱的同業。

香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌說，成立新工會在短期內有助打破建制派壟斷立法會功能組別勞工界議席的局面，其次是在黃色經濟圈的概念下，各行業可透過工會連繫，互相保障；但由於香港沒有正式罷工權，他難以評估工會能否保護參與罷工的員工，「很多香港打工仔連基本被代表權都沒有，現在最少有人可以代表自己，（工會的）長遠作用可能不一樣」。

（反修例風暴）