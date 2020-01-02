九成撐黃色經濟圈 市民倡擴大

遊行前「渣哥」現百人長龍

昨遊行前及遊行期間，銅鑼灣「渣哥」外大排長龍，高峰時逾130人排隊。陳太昨遊行前在此排隊10多分鐘，仍只在隊中間，她說「幾耐都要排」，又質疑商務及經濟發展局長邱騰華認為黃色經濟圈難持續，「如果冇用佢就唔會出嚟講咁多嘢啦，就係因為有用先出嚟叫人唔好搞！」

同時，銅鑼灣一間日式居酒屋昨免費派飯糰、麵豉湯等，老闆梁先生稱開業一年半，生意還好，與反修例運動前差不多，「反正不會餓死的，繼續努力中」。

73歲的Donna說自己遊行經驗達數十年，認為政府若沒回應，示威行動應升級，包括擴大黃色經濟圈。她稱曾有經營酒家、相識10多年的朋友傳短訊跟她說「打死甲甴」，從此不再光顧其酒家。居於沙田的她說，為了不光顧友人的「藍店」，曾特意到大圍、旺角的餐廳用膳。

未涵金融貿易 學者稱餐廳圈

除了黃店受歡迎，最近網上更流傳一系列圖表，顯示中國製及非中國製的食品及日用品，包括朱古力、啤酒、廁紙等。中文大學全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為「黃色經濟圈」不應叫「經濟圈」，應該叫「黃色餐廳圈」，因為香港經濟主要以金融及貿易為主體，而金融貿易難受黃藍區分影響。他認為若支持黃色經濟圈的方法是破壞對家，則並不妥當。

他續說，中國製產品佔世界市場大部分，「如果你把中國製的食物、衣物等統統扔掉，你屋企還有什麼剩下？」他猜測黃色餐廳圈熱潮只能維持數個月至一年。

（反修例風暴）