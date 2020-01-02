明報民調：逾半遊行者冀行動升級 一成稱會「裝修」「私了」 學者：局勢轉靜仍存隱憂

3%盼止暴 訴求之首獨立調查

本報昨中午至傍晚6時訪問302名遊行者，42.7%此前已參加10次或以上的反修例遊行。對於希望運動今年如何發展，55.6%受訪者（168人）希望行動升級；19.9%（60人）冀減少暴力，增加溫和行動 ；僅3.3%（10人）冀停止暴力；另有16.9%（51人）想維持現狀（見表）。19歲學生何先生認為「勇武」與「和理非」都應升級，以共同迫使政府回應訴求。

至於最希望實現的訴求，最多人選擇「獨立調查委員會」，佔41.1%，緊接是「追究警察濫暴」（24.8%）及「雙真普選」（21.2%）。其餘為「撤銷檢控示威者」（7%）、「特首林鄭月娥下台」（2.6%）、「平反暴動定性」（1.3%）。餘下2%訴求包括「香港獨立」、「解散警隊」或「重組政府」。56歲的黃女士說反對暴力破壞行動，但更反對警察暴力，最想追究警察濫暴，亦要求高官下台。32歲的盧先生最想有雙真普選，稱只有改變政制，才能解決香港的根源問題。

九成稱續參與運動 五成會和你Shop

99%受訪者（299人）稱若運動持續，會繼續參與，當中98.7%會參與遊行集會，93.6%會參與黃色經濟圈，包括光顧「黃店」或抵制「藍店」；近五成稱會參與「和你Shop」活動。至於近月湧現的「裝修」店舖，或「暴力私了意見不同者」，也獲13%或10%人選擇。表明會參與「私了」的19歲學生阿K強調「人不犯我，我不犯人」，稱行為只屬自衛，「抗爭的暴力是政府逼出來的」。

蔡子強：政府不可當問題已解決

對於逾五成受訪者冀運動升級，中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，調查結果反映市民對政府無解決問題仍感不滿，有一定民意基礎支持抗爭升級，但調查結果與最近運動形勢有些出入，難言是反映未來運動走向。他說近兩個月局勢雖然較平靜，但調查結果反映「仍有隱憂」，「政府不可以當問題已經解決」。

對於少數受訪者冀停止暴力，亦有人稱會「裝修」或「私了」，蔡子強說經歷逾半年抗爭，愈來愈多人接受運動有一定程度暴力，「社會已返唔到轉頭」。

明報記者

（反修例風暴）