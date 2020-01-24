市民崇光外指罵 警包抄圍捕 新年第一天 400人被捕

高院外牆噴法官全名

律政司：損法院權威 律師會震驚

另外，高等法院外牆昨傍晚被人以噴漆塗鴉，並噴上「法治已死」、「彭寶琴」、「紅底官」等字句，是首次有法官名稱被噴在法院外牆。政府強烈譴責「暴徒」破壞社會安寧，並指「暴徒」變本加厲地點名攻擊法官。律政司表示，對法官作出人身攻擊及辱罵，會嚴重損害法院權威及打擊公眾對司法制度的信心。律師會會長彭韻僖對此感震驚，指維護司法獨立及法治是700多萬港人的責任。警方表示已將案件列刑事毁壞，由中區警區刑事調查隊跟進調查。

中環灣仔入夜爆衝突 水炮車驅散

昨入夜後，黑衣人與警方再爆衝突。在中環，有人燒匯豐總行的銅獅子，亦有人破壞及焚燒畢打街的匯豐櫃員機。有示威者以竹枝、雨傘等在德輔道中堵路。另一批示威者在灣仔軒尼詩道及天樂里交界堆雜物及縱火。

至晚上近7時，警方在中環出動水炮車，開水炮噴射起火雜物，裝甲車撞向路障開路；另一水炮車駛至天樂里發射水炮，其後警員在堅拿道天橋底擲催淚彈，阻示威者逼近。

雙方戰線由灣仔伸延至銅鑼灣，其間希慎廣場外有人拉起保鮮紙，橫跨軒尼詩道，並在軒尼詩道縱火；防暴警沿灣仔軒尼詩道推進至崇光外，水炮車則衝開保鮮紙「防線」，示威者向維園方向逃跑。其後警員在崇光外舉黑旗，警告前方聚集者離開，有人指罵警員，防暴警發射催淚彈，人群未完全散去。其間有人打爛怡和街恒生銀行的玻璃，銅鑼灣道星巴克亦被縱火及打爛玻璃。

警查記者證件 驅離截查現場

至晚上8時許，崇光外一批人指罵警員，警員突從百德新街衝前驅散，推進期間有人從警察後方擲水樽，另一批警員從波斯富街衝出包抄，包圍及制服在軒尼詩道行人路上所有人，現場所見約數百人。被扣查者要蹲在行人路，另部分人被要求雙手舉起、靠在牆邊。警方即設防線，要求記者一字排開，並檢查最少30名記者的身分證及記者證，之後更趕記者至東角道。

被問及昨晚銅鑼灣圍捕，港島總區高級警司（行動）吳樂俊說警方曾在崇光外掃蕩，但短時間內仍有人集結及堵路，稱和平理性的市民應明白到有關行為是違法；警方會深入調查，若有人證實與案無關，警方不會檢控。

另外，在大坑福德古廟，警方在後巷拘捕6男6女，扣查時全部人被要求面壁、雙手按牆。醫管局稱，至昨晚10時共11人在各區衝突中受傷送院，其中4男情况穩定，其他人已出院。

（反修例風暴）